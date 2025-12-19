運動雲

「大谷翔平效應」發威　道奇補強策略全面升級

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇在休賽季持續加碼戰力，劍指世界大賽3連霸，而背後的重要支撐之一，正是「大谷翔平效應」所帶來的龐大資金動能，美媒《The Athletic》指出，道奇近年財務結構明顯轉強，使球團在補強策略上擁有前所未有的彈性與主動權。

道奇日前以3年6900萬美元合約簽下前大都會守護神迪亞茲（Edwin Díaz），刷新救援投手年均薪資紀錄，迪亞茲生涯累積253次救援成功，為現役第三多，本季在大都會出賽62場，繳出6勝3敗、23次救援、防禦率1.63的成績，被視為道奇牛棚最迫切需要的即戰力。

《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）分析指出，道奇之所以能在自由市場上頻頻出手，關鍵在於極為充裕的財政狀況，營運總裁弗萊德曼（Andrew Friedman）已在冬季會議期間直言，目前道奇在財務層面處於極佳位置，且老闆團隊明確支持將資金重新投入球隊戰力建設。

弗萊德曼表示，「如果我們真的面臨嚴格的預算限制，資金分配方式可能會完全不同，但當你擁有更多資源時，就能在某些決策上採取更具進攻性的做法。」

他也坦言，現階段球團的收入來源相當多元，包含大谷翔平帶來的商業效益、世界大賽連霸的品牌加成，以及電視轉播權合約等，讓過往的既定操作模式已不再適用。

報導指出，道奇並非毫無節制地砸錢，而是在可控風險下，善用市場優勢鎖定頂級戰力。阿達亞認為，道奇目前具備足以支付市場最頂尖球員合約的資金實力，而這樣的條件，也勢必持續影響球團未來的補強方向。

