統一獅玉木朋孝確定離台返日　出任社會人球隊野手教練

▲統一獅隊日籍內野守備教練玉木朋孝。（圖／統一球團提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

近3季出任中華職棒統一獅的守備教練玉木朋孝，確定重返日本棒壇，將出任社會人棒球隊Samty野手教練。年滿50歲的玉木表示，希望在全新舞台中，與年輕選手一同成長，並為球隊戰力奠定基礎。

Samty為從事不動產開發事業的企業，於大阪、東京皆設有總公司，旗下硬式棒球隊今年1月正式加入日本野球聯盟（JABA）。

Samty隊由前歐力士、橫濱名將小川博文擔任總教練，並於8月姬路市長盃迎來隊史首場正式比賽；9月日本選手權近畿地區最終資格賽中，雖未能取得出賽門票，仍爆冷擊敗強權日本新藥，展現初生之犢的競爭力。

球團此次延攬玉木，除看重其守備養成能力，也期待他在進攻戰術與整體作戰層面，協助提升團隊完成度。玉木受訪時指出，社會人棒球對他而言是全新挑戰，「球隊有很多年輕選手，我想自己也能學到許多新的事，這是我第一次挑戰社會人棒球，希望能與選手們一同成長。」

玉木球員時期出身東京修德高中，1993年選秀第3指名加盟廣島，生涯曾效力廣島與歐力士，2005年引退後轉任教練與球探，2011年起擔任廣島二軍守備跑壘教練，2015年升任一軍內野守備跑壘教練，並參與2016年至2018年的聯盟三連霸，對球隊防守體系建立貢獻良多。

2022年季後離開廣島後，玉木於2023年轉赴台灣，加入統一獅教練團，歷任二軍守備教練、一軍守備跑壘教練、守備統籌教練，任內頻繁往返一、二軍，協助強化整體守備與跑壘品質，同時投入年輕選手培育與戰術落實。

談及新目標，玉木直言，都市對抗賽與日本選手權始終是終極舞台，「目標當然是打進都市對抗賽與日本選手權，並以奪冠為目標，為了球隊，我願意付出一切能做的事情。」