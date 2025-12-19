林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

▲江少慶。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEN獅隊在林岱安自由球員補償方案中，確定選擇投手江少慶作為補償人選，總教練林岳平今談到選擇考量時直言，名單評估過程中，雖然也有野手與後援投手，但角色重疊性較高，「從先發投手角度來看，名單上唯獨剩下江少慶是可以選的對象。」

林岳平表示，球隊補強的第一優先就是投手戰力，「既然是投手，就不會特別去分先發或後援，而是能不能真正幫助球隊、提升戰力。」在整體評估後，江少慶的角色與球隊需求相符，因此成為最終選擇。

對於外界關心江少慶近年傷勢狀況，以及未來是否能維持穩定投球表現，林岳平認為不需要過度擔憂。他指出，這次補強本來就是為了彌補現階段的弱點，同時也替年輕投手的成長爭取時間，「像今年林詔恩季中就出狀況，沒有人能保證明年整季都健康，我們希望透過少慶的加入來補強這一塊。」

獅隊對江少慶的期待目標相當務實，林岳平表示，最低標準就是一年能夠有10場先發，「如果可以做到10場先發，其實對我們來說就已經足夠了。」換算下來，大概就是投一休10的概念。

目前對江少慶的掌握狀況，林岳平指出，如同前陣子新聞所寫，江少慶在秋訓期間已經進行 Live BP，投球數來到30球，另外也有同步詢問主治醫師周文毅，「他的傷勢已經復原，接下來就是運動表現、心理狀態以及場上反應的回饋，這些都需要在訓練執行過程中，透過教練團與選手彼此建立信任，看能不能產生好的結果。」

林岳平強調，江少慶的加入，對年輕投手的養成同樣重要，「少慶若沒有加入，若遇到狀況，年輕投手必須很快銜接上一軍；但少慶加入後，且能夠調整到10場先發的節奏，這些年輕投手就能有更多時間在二軍做充裕準備，避免在狀態還沒完整時就被推上一軍。」

至於江少慶是否能趕上開季，林岳平表示，目前人還未正式報到，還不清楚實際準備狀況，「實際上就是定位先發，什麼時候開始投是其次，重點還是能不能替球隊至少提供10場先發的貢獻。」