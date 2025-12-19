運動雲

>

悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,富邦悍將副領隊兼農場主管林威助。（圖／記者李毓康攝）

▲林威助。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／新北報導

統一7-ELEVEN獅日前因捕手林岱安行使自由球員權利轉戰富邦悍將，選擇以「保護名單外1人加324萬元補償金」方案進行補償，並挑選投手江少慶作為補償選手；對此悍將領隊陳昭如與執行副領隊林威助今（19日）也做出回應。

悍將領隊陳昭如表示，對於江少慶以補償選手身分被統一獅挑中，球團雖然感到不捨，但仍給予最大祝福；她指出，江少慶自旅美返台參加選秀、加入悍將4個半球季以來，對球隊付出良多，期間即便受到傷勢困擾，仍持續努力復健，從未懈怠，也祝福江少慶加入新球團後，未來一切健康順利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

執行副領隊林威助則進一步說明球團未將江少慶列入25人保護名單的考量；他表示，球團原本規劃江少慶於明年下半季逐步復出，由於大胸肌撕裂手術在職棒投手中案例相對少見，術後回場評估必須格外謹慎，若不慎再度受傷，恐對其職業生涯造成長遠影響。

林威助指出，25人保護名單名額有限，同時還需納入今年選秀所選進的新秀，名單取捨相當艱難；球團是在綜合考量明年度及未來戰力規劃後，才做出相關決定，最終江少慶未能列入保護名單。對於他被統一獅選中，球團深感遺憾，但仍表達誠摯祝福。

江少慶後續將與統一獅洽談加盟合約事宜，預計明年1月投入春訓，為新球季備戰。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、林岱安、富邦悍將、江少慶

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

Netflix獨播WBC！日本電視台全面缺席　背後竟是「大谷效應」

Netflix獨播WBC！日本電視台全面缺席　背後竟是「大谷效應」

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

道奇奪冠獎金出爐　季後賽分紅每人約1500萬台幣

道奇奪冠獎金出爐　季後賽分紅每人約1500萬台幣

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

好功夫！單挑AI智慧機器人　獨行俠厄文一把推倒直接完勝

好功夫！單挑AI智慧機器人　獨行俠厄文一把推倒直接完勝

美國隊投手陣容再升級！洋基終結者、巨人王牌確定征戰WBC

美國隊投手陣容再升級！洋基終結者、巨人王牌確定征戰WBC

台哥大高球公開賽第2輪　陳敏柔並列第2位明天拚冠軍

台哥大高球公開賽第2輪　陳敏柔並列第2位明天拚冠軍

【特技表演？】轉彎撞庇護島！ 休旅車2輪懸空差點翻車

熱門新聞

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

Netflix獨播WBC！日本電視台全面缺席　背後竟是「大谷效應」

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

道奇奪冠獎金出爐　季後賽分紅每人約1500萬台幣

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1確定了！獅選江少慶補償 今將公布

2Netflix獨播WBC！　大谷翔平是關鍵

3統一正式官宣補償人選江少慶

4道奇奪冠獎金出爐！每人分1500萬台幣

5籃球精靈執教首秀　文祺領南山奪勝

最新新聞

1統一獅守備教練玉木朋孝確定返日

2新北藍完封新竹市闖4強

3林岳平說明獅隊選江少慶關鍵

4林威助說明傷後評估與戰力考量

5統一正式官宣補償人選江少慶

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

【有這樣的老婆你幾點回家】煮泡麵也要絲滑熱舞！尪笑瘋狂拍

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊

【特技表演？】轉彎撞庇護島！ 休旅車2輪懸空差點翻車
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366