悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

記者胡冠辰／新北報導

統一7-ELEVEN獅日前因捕手林岱安行使自由球員權利轉戰富邦悍將，選擇以「保護名單外1人加324萬元補償金」方案進行補償，並挑選投手江少慶作為補償選手；對此悍將領隊陳昭如與執行副領隊林威助今（19日）也做出回應。

悍將領隊陳昭如表示，對於江少慶以補償選手身分被統一獅挑中，球團雖然感到不捨，但仍給予最大祝福；她指出，江少慶自旅美返台參加選秀、加入悍將4個半球季以來，對球隊付出良多，期間即便受到傷勢困擾，仍持續努力復健，從未懈怠，也祝福江少慶加入新球團後，未來一切健康順利。

執行副領隊林威助則進一步說明球團未將江少慶列入25人保護名單的考量；他表示，球團原本規劃江少慶於明年下半季逐步復出，由於大胸肌撕裂手術在職棒投手中案例相對少見，術後回場評估必須格外謹慎，若不慎再度受傷，恐對其職業生涯造成長遠影響。

林威助指出，25人保護名單名額有限，同時還需納入今年選秀所選進的新秀，名單取捨相當艱難；球團是在綜合考量明年度及未來戰力規劃後，才做出相關決定，最終江少慶未能列入保護名單。對於他被統一獅選中，球團深感遺憾，但仍表達誠摯祝福。

江少慶後續將與統一獅洽談加盟合約事宜，預計明年1月投入春訓，為新球季備戰。