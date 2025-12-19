新北U18／新北藍闖4強　教頭談打線調整也揭球員心理壓力

▲新北藍晉級4強。（圖／賽會提供）



記者胡冠辰／新北報導

新北富邦U18棒球邀請賽19日進行8強賽事，新北藍隊在前段局數有效串聯攻勢，搭配投手群聯手封鎖火力，最終以5比0完封新竹市挺進4強；賽後總教練楊孝承受訪時，除肯定投手群穩定表現，也針對打線狀況、球員成長與心理調適提出看法。

談到全隊打擊發揮，楊孝承直言仍有調整空間，「這一次打擊狀況下來，還要再調整，」不過捕手黃世堯的表現，則獲得教練團高度肯定；楊孝承指出，黃世堯在前兩場比賽皆敲出勝利打點，是近期球隊重要火力來源，「前兩場他都是勝利打點，你沒給他先發說不過去。」

楊孝承進一步說明，現為二年級生的黃世堯屬於「攻擊型捕手」，打擊天賦出色，但守備仍需持續雕琢，「他從以前就是攻優於守的捕手，打擊是天分，守備是可以苦練的，」因此教練團平時特別針對擋球、阻殺等細節加強訓練，希望讓他的攻守更加平衡。

對於黃世堯的守備進步，楊孝承給予正面評價，透露他在國中剛到球隊時，傳球穩定度與擋球能力尚未成熟，高一時期幾乎天天安排特守，「每天練15到20分鐘，進步其實非常明顯。」

此外，針對近期狀況起伏的帕蘇拉.塔基斯利尼安，楊孝承也坦言，壓力是影響表現的主要因素；他指出，部分球員在結束U18中華隊任務後，身心仍處於疲勞狀態，加上選秀期待與外界高標準檢視，讓球員背負沉重心理負擔，「有了不一樣的光環後，反而變得比較急，也比較有壓力。」

為協助球員調適心態，球隊特別安排運動心理老師介入輔導，並持續與球員溝通，「這比賽又是在主場舉辦，又是輸不得的賽事，高三球員的壓力其實都蠻大的，希望他們之後可以慢慢放開來打。」

投手方面，新北藍此役由王銘賢先發4局無失分拿下勝投，陳相偉中繼2局，饒又語後援1局，3名投手聯手完封對手；楊孝承最後提及，王銘賢一直是陣中穩定度極高的投手，「他的直球、變化球控制能力都很好，今天也展現出應有水準。」