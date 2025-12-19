運動雲

>

新北U18／新北藍闖4強　教頭談打線調整也揭球員心理壓力

▲新北藍晉級4強。（圖／賽會提供，下同）

▲新北藍晉級4強。（圖／賽會提供）

記者胡冠辰／新北報導

新北富邦U18棒球邀請賽19日進行8強賽事，新北藍隊在前段局數有效串聯攻勢，搭配投手群聯手封鎖火力，最終以5比0完封新竹市挺進4強；賽後總教練楊孝承受訪時，除肯定投手群穩定表現，也針對打線狀況、球員成長與心理調適提出看法。

談到全隊打擊發揮，楊孝承直言仍有調整空間，「這一次打擊狀況下來，還要再調整，」不過捕手黃世堯的表現，則獲得教練團高度肯定；楊孝承指出，黃世堯在前兩場比賽皆敲出勝利打點，是近期球隊重要火力來源，「前兩場他都是勝利打點，你沒給他先發說不過去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊孝承進一步說明，現為二年級生的黃世堯屬於「攻擊型捕手」，打擊天賦出色，但守備仍需持續雕琢，「他從以前就是攻優於守的捕手，打擊是天分，守備是可以苦練的，」因此教練團平時特別針對擋球、阻殺等細節加強訓練，希望讓他的攻守更加平衡。

對於黃世堯的守備進步，楊孝承給予正面評價，透露他在國中剛到球隊時，傳球穩定度與擋球能力尚未成熟，高一時期幾乎天天安排特守，「每天練15到20分鐘，進步其實非常明顯。」

此外，針對近期狀況起伏的帕蘇拉.塔基斯利尼安，楊孝承也坦言，壓力是影響表現的主要因素；他指出，部分球員在結束U18中華隊任務後，身心仍處於疲勞狀態，加上選秀期待與外界高標準檢視，讓球員背負沉重心理負擔，「有了不一樣的光環後，反而變得比較急，也比較有壓力。」

為協助球員調適心態，球隊特別安排運動心理老師介入輔導，並持續與球員溝通，「這比賽又是在主場舉辦，又是輸不得的賽事，高三球員的壓力其實都蠻大的，希望他們之後可以慢慢放開來打。」

投手方面，新北藍此役由王銘賢先發4局無失分拿下勝投，陳相偉中繼2局，饒又語後援1局，3名投手聯手完封對手；楊孝承最後提及，王銘賢一直是陣中穩定度極高的投手，「他的直球、變化球控制能力都很好，今天也展現出應有水準。」

關鍵字： 新北U18棒球邀請賽、棒球、新竹市、新北藍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

道奇奪冠獎金出爐　季後賽分紅每人約1500萬台幣

道奇奪冠獎金出爐　季後賽分紅每人約1500萬台幣

Netflix獨播WBC！日本電視台全面缺席　背後竟是「大谷效應」

Netflix獨播WBC！日本電視台全面缺席　背後竟是「大谷效應」

很意外會這樣離開！江少慶談轉隊　一樣為新球季準備

很意外會這樣離開！江少慶談轉隊　一樣為新球季準備

悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

好功夫！單挑AI智慧機器人　獨行俠厄文一把推倒直接完勝

好功夫！單挑AI智慧機器人　獨行俠厄文一把推倒直接完勝

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

熱門新聞

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

快訊／就是江少慶！統一正式官宣　蘇泰安親揭補償考量

道奇奪冠獎金出爐　季後賽分紅每人約1500萬台幣

Netflix獨播WBC！日本電視台全面缺席　背後竟是「大谷效應」

很意外會這樣離開！江少慶談轉隊　一樣為新球季準備

讀者回應

﻿

熱門新聞

1確定了！獅選江少慶補償 今將公布

2林岳平說明獅隊選江少慶關鍵

3統一正式官宣補償人選江少慶

4道奇奪冠獎金出爐！每人分1500萬台幣

5Netflix獨播WBC！　大谷翔平是關鍵

最新新聞

1味全龍公布首波教練團名單

2太陽古德溫致勝罰球　勇士近13戰9敗

3黃世堯向吉力吉撈．鞏冠取經

4捲入AV女優爭議　東克樹仍獲大加薪

5新北藍教頭揭球員心理壓力

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

【有這樣的老婆你幾點回家】煮泡麵也要絲滑熱舞！尪笑瘋狂拍

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

【特技表演？】轉彎撞庇護島！ 休旅車2輪懸空差點翻車

李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366