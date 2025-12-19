美國隊投手陣容再升級！洋基終結者、巨人王牌確定征戰WBC

▲貝德納（David Bednar）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

除了史庫柏（Tarik Skubal）、米勒（Mason Miller），巨人明星王牌投手韋伯（Logan Webb）以及洋基隊終結者貝德納（David Bednar），確定入選2026年世界棒球經典賽（WBC）。

韋柏在2025年出賽207局為大聯盟最多，繳出防禦率3.22、224次三振的成績，三振數高居國聯第一，最終在國聯賽揚獎票選中名列第四。

史庫柏與韋柏加入後，美國隊先發輪值星度再升級，陣中還包括國聯賽揚獎得主史金恩斯（Paul Skenes）、雙城王牌萊恩（Joe Ryan）、小熊全明星左投博伊德（Matthew Boyd），以及大都會右投麥克林恩（Nolan McLean）與霍姆斯（Clay Holmes）。

米勒則是當今大聯盟最具宰制力的後援投手之一，上季由運動家被交易至教士隊。他在兩支球隊合計出賽60場，送出104次三振、防禦率2.63。

貝德納為兩屆全明星投手，2025年在洋基與海盜兩隊合計出賽64場，繳出防禦率2.30、27次救援成功，K/9值達到生涯新高的12.4。現年31歲的他，也是目前名單中唯一在上一屆經典賽出賽過的投手。

美國隊陣容星光熠熠，野手方面則包括賈吉（Aaron Judge）、小惠特（Bobby Witt Jr.）、羅利（Cal Raleigh）與舒瓦伯（Kyle Schwarber）等人。