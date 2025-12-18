運動雲

走出破舒適圈1.5個月長征！楊勇緯揭歐日征戰秘辛盼「重新出發」

▲楊勇緯出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

▲楊勇緯出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣柔道好手「柔道男神」楊勇緯經歷巴黎奧運後的短暫調整，近期透過改變訓練環境，展開長達1.5個月的國外移地訓練與賽事征途，展現出「重新出發」的決心。面對2026年最重要的賽事——名古屋亞運，楊勇緯表示將在確保身體健康的前提下持續成長，並計畫提前赴日適應環境，力求在亞運賽場上展現最佳狀態。

在巴黎奧運結束後，楊勇緯選擇了一條不同的路，他暫時離開國訓中心，回到學校並積極申請國外移地訓練，他坦言，現階段渴望嘗試新的東西與不同的想法，「我想要有很多不同的環境，或是身邊所有的事情都能做一些改變，看自己能不能有不同的調整，讓自己更有重新出發的感覺。」

今日出席活動與多位不同項目的頂尖運動員交流，也讓楊勇緯收穫頗豐，也很開心能跟不同領域的好友分享彼此近況，「我喜歡去接觸這些運動員，每個人都有自己的故事和現在遇到的問題，我們可以互相鼓勵、分享下一步該怎麼走，這對我來說也是一種很棒的刺激。」

這段時間楊勇緯的生活幾乎都在國外度過，10月雲林全運會結束後，他便馬不停蹄地飛往歐洲進行移地訓練，隨後前往日本參加東京大滿貫賽事，在歐洲期間，他不僅透過與各國頂尖選手交流增進技術，更因為現在多了「教練」的斜槓身分，開始用不同的視角觀察國外的柔道體系。

「因為現在自己多了教練身份，會想了解他們是如何栽培選手。」楊勇緯表示，在歐洲的移訓讓他看見了國外對運動員培養的細節與觀念，這些技術與教學上的刺激，不僅有助於他個人技術的磨練，也為他未來的下一步提供了更多思考的方向。

▲楊勇緯出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

▲楊勇緯出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

回想起第一次移訓時，因日本選手基礎紮實、訓練系統強，楊勇緯坦言當時體能一度跟不太上課表，感到非常疲憊。然而，經過歐洲移訓、全運會與世錦賽的連番磨練，這次重返日本，楊勇緯明顯感受到身體的變化，「這一次再去的時候，感覺到身體有很大的、不一樣的變化，跟上的程度變高了，教練也看到了我的成長。」儘管訓練依舊精實，但這份進步給了他極大的信心，教練也為他設定了新的目標，叮囑他在「身體安全」的前提下繼續向上突破。

展望2026年，楊勇緯將面對新賽季多場國際賽的奔波，參賽計畫正與教練團密切規劃中，重心將聚焦在名古屋亞運以及相關的奧運積分賽事，他希望自己可以有更多的成長，並考量身體狀況與賽事安排做平衡，作為上一屆杭州亞運的金牌得主，楊勇緯將帶著這份從歐日征戰中淬鍊出的實力，以更成熟的心態，迎接名古屋亞運的挑戰，盼再次為台灣柔道寫下輝煌篇章。

楊勇緯柔道亞運移地訓練名古屋亞運

