目標獎牌「換色」！王冠閎明年赴日移訓全力衝刺名古屋亞運

▲王冠閎出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

游泳好手「台灣蝶王」王冠閎18日現身台北松山文創園區，為19日將登場的Nike Innovation Showcase科技解密展宣傳。趁著2025年賽季告一段落，除了他分享近期難得的校園生活外，也揭曉了2026年的備戰藍圖，王冠閎已將目光精準鎖定在明年的名古屋亞運，規劃在明年1月就要赴日展開為期三週的移地訓練，全力為亞運衝刺，目標是要將上一屆的銀牌「成色升級」。

正值年底學期末，王冠閎透露自己近期忙於應付學校的期末報告與考試，幽默表示希望能順利「歐趴」（All Pass），不過在結束這段短暫的校園衝刺後，他將立刻回歸職業選手模式。

王冠閎分享自己近期剛完成長達一個半月的國際移訓與比賽行程，足跡踏遍澳洲、義大利、克羅埃西亞及日本，他坦言雖然長途跋涉非常辛苦，但對於競技感的維持有很大幫助，「回國後利用這段空檔進行身體調整，將先前累積的不適徹底修復，為明年2月啟動的選拔賽與大阪邀請賽做好準備。」

王冠閎也透露，已經跟教練團排定好明年1月就要前往日本進行三週的深度移地訓練，他認為，透過高強度的海外特訓，能有效調整細節並強化體能基礎。

至於2026年的目標，王冠閎表示，明年的大賽規劃相對單純，重心將完全放在名古屋亞運上，上屆在杭州亞運他收穫銀牌，打破了台灣男泳長達25年的亞運獎牌荒，這回他對自己有更高的期待，希望保持身體健康，在巔峰狀態下發揮出最佳實力，要挑戰讓獎牌「換個顏色」，展現出問鼎金牌的決心。