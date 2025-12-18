鄭宗哲親曝經典賽進度！　與海盜持續溝通細節、球團正向看待

▲鄭宗哲出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

效力匹茲堡海盜3A、本季曾登上大聯盟舞台的台灣內野手鄭宗哲，18日出席「Nike Innovation Showcase科技解密展」活動，分享休賽季訓練方式與對明年世界棒球經典賽（WBC）的看法；他強調，透過多元運動訓練調整身心狀態，不僅有助於棒球表現，也希望讓自己成為更全面的運動員。

談到休賽季的訓練安排，鄭宗哲表示，自己每年都會嘗試不同運動作為調整方式，而不會只專注在棒球本身；「我覺得這可以讓自己在棒球上表現得更好，變成一個更好的運動員，而不是只會打棒球的運動員。」

他透露，過去曾接觸過SUP（立式划槳）、衝浪、匹克球與腳踏車，其中腳踏車更是一段時間的主要休閒運動，但都以放鬆、調整為主，並未參與正式比賽。

近期也偶爾接觸網球的鄭宗哲笑說，目前只是「玩玩而已」，一週大概只有短暫嘗試幾分鐘；他也提到，看到活動現場其他不同運動項目的頂尖選手，仍能感受到專項差距，「跑步平常就會跑，游泳以前也會去，但沒辦法像他們那麼厲害，體操更不用說，單槓還可以吊幾下，其他真的差太多了。」

除了訓練方式，外界關注的還有鄭宗哲是否能披上國家隊戰袍，參加明年的世界棒球經典賽；他透露，目前已與海盜球團進行初步溝通，整體氣氛正向，「應該說都溝通過了，球團覺得OK、沒有問題，之後會再談更細節的東西，像是報到時間等。」

對於是否擔心經典賽導致提早「開機」，影響春訓甚至大聯盟賽季，鄭宗哲持相對樂觀態度；他指出，自己是野手，過去也有長時間打冬季聯盟的經驗，「我生涯前3年幾乎都沒有真正的休賽季，都在打冬盟。」

他最後認為，對野手而言，累積打數、對戰高水準投手，反而有助於整體成長，只要妥善控管體力與身體狀況，並不會造成太大負擔。