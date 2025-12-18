運動雲

>

鄭宗哲親曝經典賽進度！　與海盜持續溝通細節、球團正向看待

▲▼鄭宗哲出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭宗哲出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

效力匹茲堡海盜3A、本季曾登上大聯盟舞台的台灣內野手鄭宗哲，18日出席「Nike Innovation Showcase科技解密展」活動，分享休賽季訓練方式與對明年世界棒球經典賽（WBC）的看法；他強調，透過多元運動訓練調整身心狀態，不僅有助於棒球表現，也希望讓自己成為更全面的運動員。

談到休賽季的訓練安排，鄭宗哲表示，自己每年都會嘗試不同運動作為調整方式，而不會只專注在棒球本身；「我覺得這可以讓自己在棒球上表現得更好，變成一個更好的運動員，而不是只會打棒球的運動員。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他透露，過去曾接觸過SUP（立式划槳）、衝浪、匹克球與腳踏車，其中腳踏車更是一段時間的主要休閒運動，但都以放鬆、調整為主，並未參與正式比賽。

近期也偶爾接觸網球的鄭宗哲笑說，目前只是「玩玩而已」，一週大概只有短暫嘗試幾分鐘；他也提到，看到活動現場其他不同運動項目的頂尖選手，仍能感受到專項差距，「跑步平常就會跑，游泳以前也會去，但沒辦法像他們那麼厲害，體操更不用說，單槓還可以吊幾下，其他真的差太多了。」

除了訓練方式，外界關注的還有鄭宗哲是否能披上國家隊戰袍，參加明年的世界棒球經典賽；他透露，目前已與海盜球團進行初步溝通，整體氣氛正向，「應該說都溝通過了，球團覺得OK、沒有問題，之後會再談更細節的東西，像是報到時間等。」

對於是否擔心經典賽導致提早「開機」，影響春訓甚至大聯盟賽季，鄭宗哲持相對樂觀態度；他指出，自己是野手，過去也有長時間打冬季聯盟的經驗，「我生涯前3年幾乎都沒有真正的休賽季，都在打冬盟。」

他最後認為，對野手而言，累積打數、對戰高水準投手，反而有助於整體成長，只要妥善控管體力與身體狀況，並不會造成太大負擔。

關鍵字： 鄭宗哲、匹茲堡海盜、世界棒球經典賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

味全龍正式官宣！與曾仁和、姚冠瑋等4人達成共識

味全龍正式官宣！與曾仁和、姚冠瑋等4人達成共識

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

全隊每人送一台「高球車」　獨行俠明星控衛厄文也發聖誕大禮

全隊每人送一台「高球車」　獨行俠明星控衛厄文也發聖誕大禮

太誇張！WBC日本主場門票搶翻　開賣30分鐘仍有47萬人排隊

太誇張！WBC日本主場門票搶翻　開賣30分鐘仍有47萬人排隊

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

今井達也旅美動向明朗　縮小至2隊、洋基最有力競爭者

今井達也旅美動向明朗　縮小至2隊、洋基最有力競爭者

獅隊有望本周確定補償人選　江少慶仍是優先評估對象

獅隊有望本周確定補償人選　江少慶仍是優先評估對象

湖人安排柯奈特下放G聯盟　瑞迪克親揭培養規劃與用意

湖人安排柯奈特下放G聯盟　瑞迪克親揭培養規劃與用意

熱門新聞

味全龍正式官宣！與曾仁和、姚冠瑋等4人達成共識

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

全隊每人送一台「高球車」　獨行俠明星控衛厄文也發聖誕大禮

太誇張！WBC日本主場門票搶翻　開賣30分鐘仍有47萬人排隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍官宣！與曾仁和等4人達成共識

2徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

3廈門海豚網羅13名台將

4台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

5全隊送一台高球車　獨行俠厄文發大禮

最新新聞

1鄭宗哲點名塞揚隊友斯金斯

2鄭宗哲親曝經典賽進度！

3全臺最大極限體能盛典　創逾億觀光產值

4守護者DFA外野重砲諾埃爾

5

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【台灣啦啦隊之光】大四女孩TinTin勇闖韓國！同台大咖前輩

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【全車同步挖靠】剛喊可怕！秒見「共享汽車」衝撞肇逃

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻

李多慧堅定告白留在這裡　台灣是我的故鄉

【回應賴卓成語】蔣萬安：對民進黨才忍無可忍、在野獨裁從沒聽過
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366