新北U18／向表哥林詩翔學變速球　汪昆峰「想拚阿！」6局壓制屏東

▲新北U18棒球邀請賽汪昆峰。（圖／大會提供，下同）



記者胡冠辰／新北報導

臺東縣今（18日）在富邦U18棒球邀請賽與屏東縣正面交鋒，臺東縣此役在投手與攻擊端同步發揮、先發投手汪昆峰主投6局僅失1分，搭配中後段打線關鍵串聯，最終7比1擊敗屏東縣，順利挺進賽會8強。

比賽關鍵出現在3局下，林宗賓擊出內野安打後，屏東縣在牽制與回傳間出現連續失誤，讓跑者一口氣連跑三個壘包回本壘得分，臺東縣2比1反超戰局；此後汪昆峰逐漸掌控比賽節奏，連續送出3上3下半局，成功壓制屏東打線。

汪昆峰此役主投6局用球數80球，送出6次三振僅失1分，均速維持在140公里以上，完成本學期最長投球局數；賽後談到首局略顯緊繃的狀況，汪昆峰坦言太久沒有先發，前一次已經是近3個月前的桃園盃，因此一開始投得比較閃躲，挨打後才想著直接對決，沒想到就此投出生涯最長局數，而且差一點完投，「想拚阿，之前最多5局就被換下來。」

值得一提的是，汪昆峰是CPBL台鋼雄鷹王牌終結者林詩翔的表弟，他目前主要使用的變速球正是向表哥請益而來；汪昆峰透露，高一過年期間與表哥一同傳接球，發現對方的叉指變速球效果出色，因而請教學習，「我之前只有直球、曲球，曲球動作又很明顯，想說再練新的一顆變化球。」

事實上，汪昆峰原本是捕手出身，後來因打擊狀況不理想選擇棄打從投，希望發揮自身臂力優勢，「覺得自己的回傳球速度很快。」雖然表哥在中職擔任終結者角色，但汪昆峰直言自己更偏好先發位置，享受持續與打者對決的節奏。

對於未來規劃，汪昆峰最後也不諱言嚮往站上職棒舞台，雖然表哥建議高中畢業後先進入大學磨練，但他仍有自己的想法，明年希望先報名選秀，若未能如願，再往大學發展。