全臺最大極限體能盛典臺中落幕　湧入8萬人次創逾億觀光產值

▲全臺最大極限體能盛典臺中落幕，湧入8萬人次創逾億觀光產值。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

2025全球極限體能鋼鐵大賽日前在臺中市政府前廣場盛大登場，來自全球12個國家、共2500名頂尖選手齊聚臺中，展開年度最具指標性的體能最終對決，選手在高強度、跨項目的競賽中挑戰極限，現場觀眾熱情應援，場面氣勢磅礡，為臺中注入滿滿運動能量。

▲全臺最大極限體能盛典。

▲▼2025全球極限體能鋼鐵大賽，吸引來自全球12個國家、共2500名頂尖選手齊聚臺中。

▲全臺最大極限體能盛典。

近年混合體能健身在國際間快速崛起，結合力量、耐力、速度與協調性的訓練模式，成為全球運動新趨勢。臺中市政府以國際級賽事作為示範舞台，持續推動「酷運動・酷城市」政策，透過大型活動提升城市能見度，同時鼓勵全民培養規律運動習慣，展現城市運動能量與國際競爭力。

▲全臺最大極限體能盛典。

▲臺中市政府持續推動「酷運動・酷城市」政策，展現城市運動能量與國際競爭力。

臺中市長盧秀燕親臨現場為選手們加油打氣。她表示，臺中是一座充滿活力的「酷城市」，市府積極引進與舉辦各類「酷運動」，去年成功舉辦全球F1 Showrun，今年再度迎來全球極限體能鋼鐵大賽，都是希望透過國際級活動，讓運動走進市民生活，盧秀燕強調，「推廣運動不只是競技，更是讓大家更健康、更快樂、更有活力、更帥、更美」。

▲全臺最大極限體能盛典。

▲盧秀燕市長現身賽場為選手加油，期望透過大型賽事帶動全民運動風氣。

本屆賽事規模為全臺之最，同時祭出亞洲最高額度的 CrossFit 類型賽事獎金，菁英組冠軍可獲得12,000美元，吸引世界級選手來台競逐榮耀，高規格賽制與國際化陣容，讓比賽張力十足，也讓台灣選手有機會在主場與國際高手正面交鋒，累積寶貴經驗。

▲全臺最大極限體能盛典。

▲本屆賽事祭出亞洲最高額度的CrossFit類型賽事獎金，菁英組冠軍可獲得12,000美元。

為迎戰世界級對手，臺中市政府特別集結警察局、消防局精英人員，混編組成「臺中最強地主隊」，他們平時即接受嚴格體能與專業訓練，展現高度紀律與團隊默契。盧秀燕市長也帶著象徵城市精神的補給品到場勉勵選手，並以幽默方式為地主隊打氣，炒熱現場氣氛，讓觀眾掌聲不斷。

▲全臺最大極限體能盛典。

▲盧秀燕市長親自送上象徵城市精神的補給品，為「臺中最強地主隊」應援。

市府統計，今年賽事吸引超過8萬人次到場參與，帶動周邊住宿、餐飲與交通需求，為臺中創造破億元觀光產值。從國際菁英競技到民眾近距離觀賽與體驗，成功讓趨勢運動走入日常生活，掀起一波綜合體能運動熱潮。

▲全臺最大極限體能盛典。

▲今年賽事吸引超過8萬人次到場參與，為臺中創造破億元觀光產值。

臺中市政府表示，未來將持續引進大型國際運動賽事，結合城市行銷與觀光發展，打造兼具專業競技與全民參與的運動環境，朝「亞洲最具魅力的體能運動城市」目標穩健邁進。

關鍵字： 極限體能臺中CrossFit2025全球極限體能鋼鐵大賽觀光

