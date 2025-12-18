山本由伸效應延燒　美媒披露至少5隊有意今井達也

▲今井達也。（圖／西武官方X）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟的埼玉西武獅王牌投手今井達也，其未來動向逐漸浮上檯面，隨著美國記者最新消息曝光，潛在競逐球團似乎已縮小至少數選項。

17日晚間隸屬全美棒球記者協會（BBWAA）的美國記者羅梅洛（Francys Romero）在社群平台X發文指出，「根據消息來源，約有5支MLB球團正對27歲的日本王牌投手今井達也展現出高度且認真的興趣。」他進一步點名，紐約洋基與芝加哥小熊被視為今井達也目前最有力的兩大競逐者。

相關消息傳回日本後，立即在網路上掀起討論潮，球迷紛紛留言表達期待與各自立場，包括「洋基入團恭喜」、「小熊已有兩名日本球員，真的合適嗎？」、「不管去哪都很有看頭」、「想看到日本投手再度成為傳統豪門的王牌」、「因為錯過山本由伸才全力出手嗎？」等聲音；也有球迷期盼，若今井轉戰國聯，能在未來與大谷翔平正面對決。

今井達也本季持續展現穩定壓制力，搭配勁速直球與銳利變化球，被視為具備即戰力的先發投手。隨著道奇山本由伸在大聯盟首季即繳出亮眼成績，進一步拉抬日籍先發投手在美職市場的評價，今井的行情也水漲船高。

多家美國媒體預測，今井的合約總額有機會上看2億美元等級，堪稱頂級規模。根據規定，今井的入札談判期限將於台灣時間1月3日，最終花落誰家，預料將在近期逐步明朗。