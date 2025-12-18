運動雲

>

山本由伸效應延燒　美媒披露至少5隊有意今井達也

▲▼ 今井達也 。（圖／西武官方X）

▲今井達也。（圖／西武官方X）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟的埼玉西武獅王牌投手今井達也，其未來動向逐漸浮上檯面，隨著美國記者最新消息曝光，潛在競逐球團似乎已縮小至少數選項。

17日晚間隸屬全美棒球記者協會（BBWAA）的美國記者羅梅洛（Francys Romero）在社群平台X發文指出，「根據消息來源，約有5支MLB球團正對27歲的日本王牌投手今井達也展現出高度且認真的興趣。」他進一步點名，紐約洋基與芝加哥小熊被視為今井達也目前最有力的兩大競逐者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相關消息傳回日本後，立即在網路上掀起討論潮，球迷紛紛留言表達期待與各自立場，包括「洋基入團恭喜」、「小熊已有兩名日本球員，真的合適嗎？」、「不管去哪都很有看頭」、「想看到日本投手再度成為傳統豪門的王牌」、「因為錯過山本由伸才全力出手嗎？」等聲音；也有球迷期盼，若今井轉戰國聯，能在未來與大谷翔平正面對決。

今井達也本季持續展現穩定壓制力，搭配勁速直球與銳利變化球，被視為具備即戰力的先發投手。隨著道奇山本由伸在大聯盟首季即繳出亮眼成績，進一步拉抬日籍先發投手在美職市場的評價，今井的行情也水漲船高。

多家美國媒體預測，今井的合約總額有機會上看2億美元等級，堪稱頂級規模。根據規定，今井的入札談判期限將於台灣時間1月3日，最終花落誰家，預料將在近期逐步明朗。

關鍵字： MLB今井達也

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

味全龍正式官宣！與曾仁和、姚冠瑋等4人達成共識

味全龍正式官宣！與曾仁和、姚冠瑋等4人達成共識

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

全隊每人送一台「高球車」　獨行俠明星控衛厄文也發聖誕大禮

全隊每人送一台「高球車」　獨行俠明星控衛厄文也發聖誕大禮

太誇張！WBC日本主場門票搶翻　開賣30分鐘仍有47萬人排隊

太誇張！WBC日本主場門票搶翻　開賣30分鐘仍有47萬人排隊

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

獅隊有望本周確定補償人選　江少慶仍是優先評估對象

獅隊有望本周確定補償人選　江少慶仍是優先評估對象

今井達也旅美動向明朗　縮小至2隊、洋基最有力競爭者

今井達也旅美動向明朗　縮小至2隊、洋基最有力競爭者

湖人安排柯奈特下放G聯盟　瑞迪克親揭培養規劃與用意

湖人安排柯奈特下放G聯盟　瑞迪克親揭培養規劃與用意

【超罕見】漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

熱門新聞

味全龍正式官宣！與曾仁和、姚冠瑋等4人達成共識

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

全隊每人送一台「高球車」　獨行俠明星控衛厄文也發聖誕大禮

太誇張！WBC日本主場門票搶翻　開賣30分鐘仍有47萬人排隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍官宣！與曾仁和等4人達成共識

2徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

3廈門海豚網羅13名台將

4台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

5全隊送一台高球車　獨行俠厄文發大禮

最新新聞

1守護者DFA外野重砲諾埃爾

2

3汪昆峰向表哥林詩翔學變速球

4林仲秋任台鋼雄鷹客座打擊教練！

5臺東拿下8強門票教頭陳峰岳點關鍵

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【台灣啦啦隊之光】大四女孩TinTin勇闖韓國！同台大咖前輩

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【全車同步挖靠】剛喊可怕！秒見「共享汽車」衝撞肇逃

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻

李多慧堅定告白留在這裡　台灣是我的故鄉

【回應賴卓成語】蔣萬安：對民進黨才忍無可忍、在野獨裁從沒聽過
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366