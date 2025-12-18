小傑克森大顯神威28分12籃板　灰狼6人上雙仍在主場輸球

▲灰熊傑克森(Jaren Jackson Jr.)繳出28分12籃板。(圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

曼菲斯灰熊18日來到明尼蘇達灰狼主場踢館，兩隊當家一哥「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)、莫蘭特(Ja Morant)都因傷缺陣，不過灰熊靠著小傑克森(Jaren Jackson Jr.)拿下28分、12籃板，加上藍戴爾(Jock Landale) 末段最後1分鐘命中關鍵三分球，最終就以116：110擊敗灰狼。

灰狼、灰熊近況都不錯，開賽比分就呈現拉鋸，小傑克森開賽就火力全開，攜手菜鳥威爾斯(Jaylen Wells)單節合轟16分，灰狼則是靠著海蘭德(Bones Hyland)、中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)抗衡，加上小夏儂(Terrence Shannon Jr.)最後的三分彈追到27：29。次節雙方你來我往、互有領先，不過灰狼在海蘭德、藍道(Julius Randle)開火帶領下，在上半場打完以62：61逆轉超前。

易籃後，迪文琴佐（Donte DiVincenzo）加入搶分行列，率隊拉出12比4的小高潮，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）灌籃得手後，將領先分數拉開到9分差，不過灰熊很快就展開反撲，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、傑克森、藍戴爾外線轟炸籃框，在第三節打完反以88：83領先。

末節灰狼緊咬比分，兩度靠戈貝爾追到只剩3分差距，但最後1分09秒藍戴爾接獲小傑克森助攻命中關鍵三分球，小傑克森隨後自己急停跳投再得手，加上灰熊罰球4罰3中，拉開到7分差也讓比賽失去懸念，最終就以6分差距擊敗灰狼。

灰熊傑克森攻下全場最高28分，另有12籃板和3火鍋，藍戴爾有20分進帳，威爾斯挹注17分；灰狼部分，則有6人得分超過雙位數，藍道繳全隊最高21分，迪文琴佐19分、11籃板。