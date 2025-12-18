運動雲

新北U18／不想無安打只想贏球　王翾祈「不要太累」照樣封鎖神奈川

▲王翾祈。（圖／記者胡冠辰攝）

▲王翾祈。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

新北富邦U18棒球邀請賽18日在新莊棒球場上演投手大戰，新竹市靠著王牌右投王翾祈的壓制演出，以1比0力克日本神奈川晉級8強；王翾祈此役完投7局無失分送出11次三振，用球數控制在99球，展現優異的投球內容。

談到本場狀況，王翾祈表示，相較上一場比賽，這場投起來更加順暢，也刻意調整策略，避免過度消耗體力；「今天丟起來比較舒服，有提醒自己不要太累，上場比賽用球數偏多，這一場就以往好球帶攻擊為主，讓打者出棒。」

比賽前段，王翾祈徹底封鎖神奈川打線，直到第5局才被敲出首安，但他坦言並未特別在意無安打紀錄；「沒有特別去想無安打，只想不要失分，幫助球隊拿下勝利。」

過程中一度出現節奏偏快的狀況，王翾祈透露，教練即時提醒他修正動作；「教練有跟我說動作太心急，手的位置有點落後，叫我照平常的方式去丟，不要想太多，」在調整後，他也順利穩住局勢，持續壓制對手反攻。

國中時身高僅167公分的王翾祈，現在高三已長到183公分，隨著身高增長，球速也不斷提升；今天比賽後段球速最高還上升至142公里，日前黑豹旗他也設定目標：「畢業前希望能突破145公里。」

此役王翾祈並未刻意追求球速，而是專注於投球內容與穩定度，「我投球的時候都沒有看球速，怕影響到自己，就專心把球投好。」最終他在大會105球限制內完成7局投球，成功替球隊守住勝果。

▲新北U18，新竹市VS神奈川。（圖／主辦單位提供）

▲王翾祈。（圖／主辦單位提供，下同）

▲新北U18，新竹市VS神奈川。（圖／主辦單位提供）

▲新北U18，新竹市VS神奈川。（圖／主辦單位提供）

【幫女友討債】王大陸「買個資」被起訴 3度開庭！2人差3分鐘現身

