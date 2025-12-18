運動雲

銳不可擋！日本一姐山口茜讓一追二逆轉秀、小組賽納2連勝

▲▼日本一姐山口茜。（圖／VCG）

▲日本一姐山口茜。（圖／VCG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽18日進行第2日賽程，由日本一姊山口茜出戰印尼小將瓦爾達尼（Putri Kusuma Wardani），碰上來勢洶洶的年輕瓦爾達尼，山口茜首局就遭遇苦戰意外落敗，不過接下來她回穩，連續以21比19、21比13上演逆轉秀，在小組賽收下2連勝，最終戰將碰上南韓球后安洗瑩。

世界排名第3的日本一姐山口茜本季表現依舊穩健有10站都挺進4強，除了收下世錦賽金牌，南韓公開賽、北極公開賽也都奪冠。這次在小組賽首戰她先在「日本內戰」直落二擊敗同胞好手19歲美少女宮崎友花，取得開門紅，次戰則是碰上昨天和安洗瑩激戰3局才落敗的瓦爾達尼，過去雙方6度交手，山口茜通通都拿下勝利。

首局開賽雙方就互有領先，山口茜憑著穩健的球風佔據先機，取得11：9領先，暫停過後更一度將雙方分差拉開到4分，但瓦爾達尼馬上展開反攻，比分也再度呈現拉鋸，山口茜雖然一度逼出局點，卻都沒把握住機會搶下，反讓瓦爾達尼在21比22時，連拿3分，以24比22收下首局。

次局回來，雙方還是戰得不分軒輊，不過山口茜這次都能穩穩守住領先，成功以21比19扳回一城。

決勝局，瓦爾達尼開賽就搶下領先，但山口茜還是經驗老道，很快就靠著7比2的猛攻逆轉超前，接下來更是火力全開，連拿5分鎖定勝基，成功以21比13搶下勝利。

