新北U18／新竹主帥讚王翾祈更沉穩了　以欣賞角度看神奈川超美技

▲新北U18，新竹市VS神奈川。（圖／主辦單位提供）



記者胡冠辰／新北報導

新竹市18日在新北富邦U18棒球邀請賽中，以1比0力克日本神奈川拿下關鍵勝利；賽後新竹市總教練劉子禾點名王牌投手王翾祈的沉穩表現，是球隊能在低比分拉鋸戰中勝出的關鍵。

王翾祈此役完投7局無失分、送出11次三振，用球數控制在99球，完全壓制對手打線；劉子禾指出，面對日本球隊纏鬥性高、擅長碰球的日式球風，賽前就提醒投手必須保持耐心，「他今天比第一場更沉穩，特別是在比賽後半段，用球數掌握得很好，能在大會規定的105球內解決7局，這一點非常不容易。」

進攻方面，新竹市在6局下把握住一次機會，由吳家畯、許懿嘉連續二壘安打攻下致勝分數；劉子禾坦言，近期打線的確尚未完全發揮，「從情蒐來看，對方先發投手主要以外角變化為主，賽前就提醒打者要把球跟進來，其實我們這幾場都有不少攻佔得點圈的機會，適時一擊是接下來必須加強的課題。」

比賽中，神奈川游擊手高安凰真兩度演出精彩美技守備，讓新竹市錯失得分良機；但劉子禾強調，球隊士氣並未因此受到影響，「反而有選手說，那個守備真的很值得欣賞，」他最後也肯定球員的心態成長，「從暑假一路走到現在，這支球隊最大的進步，就是在不順利的時候，已經不會先放棄。」