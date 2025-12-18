運動雲

年僅31歲！國民新任GM出爐　新世代數據派掌權重建工程

▲基蘭比。（圖／截自X／@PhilsTailgate）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

華盛頓國民持續進行管理階層重整，根據消息人士向《MLB.com》證實，國民已聘請費城費城人助理GM基蘭比（Ani Kilambi）出任球團新任GM，不過球團方面尚未正式對外宣布此項人事案。

現年31歲的基蘭比，過去任職於費城人管理團隊，擔任助理GM期間，主要負責球團的研究與發展部門，以及數據分析在整個組織中的實際應用。他將與今年秋天上任、現年35歲的國民棒球營運總裁托博尼（Paul Toboni）共同領軍，帶領這支正處於重建期的年輕國民隊。

基蘭比長期被視為聯盟內備受矚目的新生代管理人才，《MLB.com》記者佐列基（Todd Zolecki）曾於2022年撰文指出，費城人在同年11月聘請年僅28歲的基蘭比擔任助理GM，並主導球團研究部門與數據策略，是一筆相當引人注目的任命。

佐列基當時指出，基蘭比在加入費城人前，已於坦帕灣光芒累積7個賽季資歷，光芒長期以有限預算打造具競爭力的冠軍級陣容，其核心關鍵正是卓越的研究與發展體系。2021年球季，光芒高層在建構牛棚戰力、並一路挺進美聯冠軍的過程中，多次公開點名肯定基蘭比在其中扮演的重要角色。

基蘭比自2015年加入光芒體系，逐步晉升至決策科學總監，巧合的是，國民現任總教練布特拉（Blake Butera）同樣出身於光芒的球員培育系統，雙方在組織理念與背景上具有一定連結。

學經歷方面，基蘭比於2016年自加州大學柏克萊分校畢業，主修統計學，並同時修讀作業研究與管理科學，具備深厚的數據與決策分析背景。隨著他正式加入國民管理核心，外界也關注這支球隊未來在數據導向決策與重建方向上的具體走向。

【強到像印出來的】設計系老爸不打草稿完美寫出餐廳立牌

