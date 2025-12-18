運動雲

>

村上宗隆入札大聯盟期限只剩5天　美媒困惑市場異常安靜

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

透過入札制度挑戰大聯盟的日本職棒東京養樂多燕子內野手村上宗隆，其交涉期限已進入最後倒數，根據規定，村上必須在台灣時間時間23日前與MLB球團完成簽約，否則將無法於本季轉戰大聯盟，然而距離期限僅剩不到一周，市場卻異常平靜，引發美國媒體關注。

MLB官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，儘管期限迫近，關於村上的動向卻幾乎沒有具體資訊流出，「目前很難掌握他的市場定位，或是哪支球團對這名25歲強打者展現最強烈的興趣。」費桑德直言，對於一名備受期待的長打型球員而言，這樣的資訊真空相當罕見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

村上在2022年繳出打擊率0.318、56轟、134打點的驚人表現，成為日本職棒史上最年輕的三冠王，生涯8個賽季累積843支安打、246轟，OPS高達0.951，打擊能力備受肯定。

不過，本季因傷勢影響僅出賽56場，仍敲出22支全壘打，顯示火力並未衰退。相較於打擊端的高度評價，他在三壘守備上的穩定性則受到部分球團質疑，多數球隊傾向將其定位為一壘手。

稍早於上旬舉行的冬季會議中，一壘重砲阿隆索（Pete Alonso）確定加盟金鶯後，外界普遍認為下一位確定去向的一壘型自由球員，將是村上宗隆，然而截至目前，市場動向依舊低調。

《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）也在15日指出，「這個謎團仍在持續。」顯示即便在美國媒體圈內，對村上的實際談判進度同樣難以掌握。

外界推測，村上團隊正與多支球團進行檯面下交涉，但在剩餘短短5天內，是否能順利拍板、確定登陸大聯盟的第一站，仍有待觀察。

關鍵字： MLB日本職棒村上宗隆

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

味全龍正式官宣！與曾仁和、姚冠瑋等4人達成共識

味全龍正式官宣！與曾仁和、姚冠瑋等4人達成共識

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

獅隊有望本周確定補償人選　江少慶仍是優先評估對象

獅隊有望本周確定補償人選　江少慶仍是優先評估對象

湖人安排柯奈特下放G聯盟　瑞迪克親揭培養規劃與用意

湖人安排柯奈特下放G聯盟　瑞迪克親揭培養規劃與用意

太誇張！WBC日本主場門票搶翻　開賣30分鐘仍有47萬人排隊

太誇張！WBC日本主場門票搶翻　開賣30分鐘仍有47萬人排隊

今井達也旅美動向明朗　縮小至2隊、洋基最有力競爭者

今井達也旅美動向明朗　縮小至2隊、洋基最有力競爭者

WBC美國隊輪值再升級！雙城王牌、大都會雙投入列

WBC美國隊輪值再升級！雙城王牌、大都會雙投入列

【總統致詞改錄播】賴清德出席餐會：放影片怎麼樣呢？

熱門新聞

味全龍正式官宣！與曾仁和、姚冠瑋等4人達成共識

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

獅隊有望本周確定補償人選　江少慶仍是優先評估對象

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍官宣！與曾仁和等4人達成共識

2徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

3廈門海豚網羅13名台將

4台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

5唐西奇買103台電動自行車送全隊！

最新新聞

1王翾祈「不要太累」照樣封鎖神奈川

2吉迪本季6度大三元　公牛賞騎士2連敗

3王翾祈11K完投7局率新竹市闖8強

4殘酷！壓倒性輾壓日本小花　安洗瑩輕鬆闖4強

5貝茲「家庭因素」確定缺席WBC美國隊

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【台灣啦啦隊之光】大四女孩TinTin勇闖韓國！同台大咖前輩

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【全車同步挖靠】剛喊可怕！秒見「共享汽車」衝撞肇逃

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻

李多慧堅定告白留在這裡　台灣是我的故鄉

【回應賴卓成語】蔣萬安：對民進黨才忍無可忍、在野獨裁從沒聽過
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366