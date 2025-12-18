村上宗隆入札大聯盟期限只剩5天　美媒困惑市場異常安靜

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

透過入札制度挑戰大聯盟的日本職棒東京養樂多燕子內野手村上宗隆，其交涉期限已進入最後倒數，根據規定，村上必須在台灣時間時間23日前與MLB球團完成簽約，否則將無法於本季轉戰大聯盟，然而距離期限僅剩不到一周，市場卻異常平靜，引發美國媒體關注。

MLB官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，儘管期限迫近，關於村上的動向卻幾乎沒有具體資訊流出，「目前很難掌握他的市場定位，或是哪支球團對這名25歲強打者展現最強烈的興趣。」費桑德直言，對於一名備受期待的長打型球員而言，這樣的資訊真空相當罕見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

村上在2022年繳出打擊率0.318、56轟、134打點的驚人表現，成為日本職棒史上最年輕的三冠王，生涯8個賽季累積843支安打、246轟，OPS高達0.951，打擊能力備受肯定。

不過，本季因傷勢影響僅出賽56場，仍敲出22支全壘打，顯示火力並未衰退。相較於打擊端的高度評價，他在三壘守備上的穩定性則受到部分球團質疑，多數球隊傾向將其定位為一壘手。

稍早於上旬舉行的冬季會議中，一壘重砲阿隆索（Pete Alonso）確定加盟金鶯後，外界普遍認為下一位確定去向的一壘型自由球員，將是村上宗隆，然而截至目前，市場動向依舊低調。

《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）也在15日指出，「這個謎團仍在持續。」顯示即便在美國媒體圈內，對村上的實際談判進度同樣難以掌握。

外界推測，村上團隊正與多支球團進行檯面下交涉，但在剩餘短短5天內，是否能順利拍板、確定登陸大聯盟的第一站，仍有待觀察。