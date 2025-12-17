運動雲

>

球芽基金中部頒獎典禮登場！陳文杰、Mingo勉勵小球員勇敢追夢

▲ 球芽基金獎學金得獎生與陳文杰和Mingo合照、 職棒球星陳文杰與韓籍啦啦隊女神Mingo頒發得獎 。（圖／球芽基金提供）

▲ 球芽基金獎學金得獎生與陳文杰和Mingo合照。（圖／球芽基金提供）

記者王真魚／綜合報導

球芽基金長期致力於偏鄉基層棒球隊的閱讀與教育推廣，希望讓熱愛棒球的孩子們在精進球技之餘，也能兼顧學業發展。近年來，球芽基金深耕台中與苗栗地區，選定台中市萬豐國小、四德國小、自由國小，以及苗栗縣汶水國小等四所棒球隊作為長期服務對象，除定期舉辦閱讀講座外，也邀請運動產業相關職人進校分享多元職涯經驗，並推出各類閱讀推廣活動，鼓勵小球員培養穩定的閱讀習慣。

同時，球芽基金亦設置專為棒球隊申請的「球芽基金棒球獎學金」與「閱讀獎學金」，成為孩子們在逐夢過程中的重要支持力量。 今年球芽基金中部地區年度頒獎典禮首度移師至臺中國際機場舉辦，典禮前特別安排得獎小球員前往長期支持球芽基金的「築間幸福鍋物」用餐，為頒獎活動揭開溫馨序幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次頒獎典禮也邀請孩子們最期待的中華職棒球星陳文杰，以及來自韓國 2S 娛樂的韓籍啦啦隊員 Mingo 擔任頒獎嘉賓，親自頒發棒球獎學金與閱讀獎學金給得獎小球員。多位球芽基金公益夥伴與貴賓亦蒞臨現場，一同見證孩子們努力的成果，並給予最熱情的掌聲與鼓勵。

陳文杰分享道：「我是球芽基金早期贊助球具的第一代受贈者，看到學弟們現在能拿到獎狀、獎學金，還有專屬手套，真的覺得大家很幸福。」他也勉勵小學弟們，只要先立下夢想，努力朝目標前進，就一定能走出屬於自己的道路，成為心中理想的球員。

Mingo 也向小球員們送上鼓勵，她表示：「只要努力，就一定會散發屬於自己的光芒。今天得獎的小朋友都非常努力，未來一定能持續發光，希望大家繼續加油。」

典禮尾聲，陳文杰與 Mingo 帶領全場小球員一同跳起〈氣蓋山河〉，熱情洋溢的應援將現場氣氛推向最高潮，孩子們臉上滿是藏不住的笑容。

球芽基金相信，每一位孩子的努力都值得被看見。透過閱讀、教育與棒球的陪伴，希望讓孩子們的夢想不再只是想像，而是能一步步實現的未來。未來球芽基金也將持續攜手更多公益夥伴，陪伴孩子們在球場內外安心學習、勇敢追夢，讓每一顆小小的棒球夢都能持續發光。

關鍵字： 球芽基金偏鄉棒球獎學金閱讀推廣陳文杰

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

數據低潮！曾被看好中段輪值　美媒解析林昱珉「評價轉變」

數據低潮！曾被看好中段輪值　美媒解析林昱珉「評價轉變」

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

霸氣！「1590萬台幣」冠軍獎金全捐了！　尼克球星唐斯善舉獲好評

霸氣！「1590萬台幣」冠軍獎金全捐了！　尼克球星唐斯善舉獲好評

【黃國昌涉貪大破口？】遭爆金主坦承匯款1000萬至凱思國際

熱門新聞

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

2曾仁和與味全龍達成共識月薪破40萬

3洋基女孩韓援4巨頭　朴淡備重磅加盟　

4WBC對日本　陳傑憲點名3位關鍵戰力

5威能帝2年120萬鎂留樂天關鍵曝！

最新新聞

1陳文杰、Mingo勉勵小球員追夢！

2山本由伸表態有意再戰WBC！

3山本由伸頒獎典禮　3000萬名錶成焦點

4高國豪兄弟撤告　紀律委員會周五召開

5苦戰不敵世界第一！謝沛珊／洪恩慈首戰落敗

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

Rosé最愛吃的火鍋...

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366