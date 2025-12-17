球芽基金中部頒獎典禮登場！陳文杰、Mingo勉勵小球員勇敢追夢

▲ 球芽基金獎學金得獎生與陳文杰和Mingo合照。（圖／球芽基金提供）

記者王真魚／綜合報導

球芽基金長期致力於偏鄉基層棒球隊的閱讀與教育推廣，希望讓熱愛棒球的孩子們在精進球技之餘，也能兼顧學業發展。近年來，球芽基金深耕台中與苗栗地區，選定台中市萬豐國小、四德國小、自由國小，以及苗栗縣汶水國小等四所棒球隊作為長期服務對象，除定期舉辦閱讀講座外，也邀請運動產業相關職人進校分享多元職涯經驗，並推出各類閱讀推廣活動，鼓勵小球員培養穩定的閱讀習慣。

同時，球芽基金亦設置專為棒球隊申請的「球芽基金棒球獎學金」與「閱讀獎學金」，成為孩子們在逐夢過程中的重要支持力量。 今年球芽基金中部地區年度頒獎典禮首度移師至臺中國際機場舉辦，典禮前特別安排得獎小球員前往長期支持球芽基金的「築間幸福鍋物」用餐，為頒獎活動揭開溫馨序幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次頒獎典禮也邀請孩子們最期待的中華職棒球星陳文杰，以及來自韓國 2S 娛樂的韓籍啦啦隊員 Mingo 擔任頒獎嘉賓，親自頒發棒球獎學金與閱讀獎學金給得獎小球員。多位球芽基金公益夥伴與貴賓亦蒞臨現場，一同見證孩子們努力的成果，並給予最熱情的掌聲與鼓勵。

陳文杰分享道：「我是球芽基金早期贊助球具的第一代受贈者，看到學弟們現在能拿到獎狀、獎學金，還有專屬手套，真的覺得大家很幸福。」他也勉勵小學弟們，只要先立下夢想，努力朝目標前進，就一定能走出屬於自己的道路，成為心中理想的球員。

Mingo 也向小球員們送上鼓勵，她表示：「只要努力，就一定會散發屬於自己的光芒。今天得獎的小朋友都非常努力，未來一定能持續發光，希望大家繼續加油。」

典禮尾聲，陳文杰與 Mingo 帶領全場小球員一同跳起〈氣蓋山河〉，熱情洋溢的應援將現場氣氛推向最高潮，孩子們臉上滿是藏不住的笑容。

球芽基金相信，每一位孩子的努力都值得被看見。透過閱讀、教育與棒球的陪伴，希望讓孩子們的夢想不再只是想像，而是能一步步實現的未來。未來球芽基金也將持續攜手更多公益夥伴，陪伴孩子們在球場內外安心學習、勇敢追夢，讓每一顆小小的棒球夢都能持續發光。