山本由伸榮膺日本職業體育大賞！表態有意再戰WBC

▲山本由伸 。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊日籍投手山本由伸17日出席日本職業體育大賞頒獎典禮，首度獲頒內閣總理大臣盃肯定，同時也親口表態，對於明年春天登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC）抱持高度出賽意願。儘管最終是否參賽仍未定案，但他坦言，「如果能在那個舞台上出賽，會是最好的事情」，展現挑戰二連霸的企圖心。

山本表示，目前尚未有任何確定結論，但回想起上一屆經典賽仍感觸良多，「前一次的比賽是一個非常棒的舞台，我自己身為選手也感到非常開心，如果能再度站上那個舞台，會是最理想的狀態。」他在上一屆賽事中曾於預賽對澳洲、準決賽對墨西哥登板，為日本隊睽違三屆再度奪冠立下功勞，也與現為道奇隊友大谷翔平、佐佐木朗希一同分享榮耀。

不過，最大考量仍在於投球負荷與疲勞狀況。山本坦言，「這個球季投了很多局數，但如果調整狀況能照計畫推進，我認為是可以出賽的。」他本季在例行賽先發30場，投出173又2/3局，季後賽再於世界大賽登板3場，拿下3勝，成為繼2001年強森（Randy Johnson）之後，24年來首位在世界大賽單屆3勝的投手。整個球季連同季後賽，總投球局數高達211局。

談到近況，山本指出，世界大賽與球團相關活動告一段落後，11月已獲得充分休息，目前也已順利恢復訓練，身體狀況並無大礙。 至於道奇隊立場，球團被視為將朝支持方向努力。總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前在冬季會議中曾表示，仍需就出賽限制與長期規劃進行討論，畢竟山本也是球隊放眼2026年賽季的重要戰力。

不過，14日道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）透露，已在冬季會議期間與日本代表隊相關人士溝通，並向地方媒體表示，球團將全力尊重並協助日本隊的目標，「保持良好溝通、互相尊重與合作非常重要。」

經歷上一屆經典賽奪冠、以及在大聯盟連續拿下世界大賽冠軍後，山本也自認在大舞台上的經驗值大幅提升。他表示，「第二次拿下世界大賽冠軍，是無可取代、非常珍貴的經驗，希望能將這些成長延續到下一個賽季。」未來若順利披上國家隊戰袍，山本也勢必將再度以王牌身分，扛起日本隊投手群重任。