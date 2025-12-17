運動雲

>

翻不過的大山！謝沛珊／洪恩慈不敵中國第一、小組賽首戰落敗

▲▼台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈。（圖／羽協提供）

▲台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈。（圖／羽協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽17日在杭州盛大開戰，台灣這次有3組人馬分頭出擊，首日謝沛珊／洪恩慈第一女雙率先登場，與女雙世界第一的中國搭檔劉聖書／譚寧展開「海峽大戰」，歷經將近40分鐘苦戰，謝沛珊／洪恩慈最終以10比21、14比21直落二落敗，無緣在小組賽首戰就搶勝。

台灣第一女雙謝沛珊／洪恩慈今年在台北羽球公開賽、澳門羽球公開賽都奪下冠軍，另外在北極公開賽也闖進4強，首度獲得年終賽參賽資格，兩人跟南韓金慧貞／孔熙容、中國劉聖書／譚寧、南韓白荷娜／李紹希，要在強敵之中尋求突圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首戰台灣女雙就碰上強敵、世排第一的中國女雙劉聖書／譚寧，過去雙方4度交手都是由中國女雙收下勝利。

開賽中國女雙就先連拿2分，謝沛珊／洪恩慈雖然一度追平，但劉聖書／譚寧接下來馬上火力全開，很快就以11：5取得領先，暫停過後，中國女雙火力未歇，持續帶給台灣女雙壓力，最後更是連搶6分，也讓謝沛珊／洪恩慈以10比21丟掉首局。

次局回來，台灣女雙謝沛珊／洪恩慈重整旗鼓，開賽和對手形成拉鋸，打到7比6領先時，中國組合連拿5分反以11：7領先進入技術暫停，不過暫停過後謝沛珊／洪恩慈卻展開反攻，一口氣連追5分，逆轉取得12比11超前，只是劉聖書／譚寧很快回穩，回敬6比1的猛攻，再度把比分拉開，謝沛珊／洪恩慈最終以14比21落敗，小組賽開胡得再等等。

關鍵字： 標籤:羽球年終賽台灣女雙謝沛珊洪恩慈

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

味全龍正式官宣！與曾仁和、姚冠瑋等4人達成共識

味全龍正式官宣！與曾仁和、姚冠瑋等4人達成共識

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

獅隊有望本周確定補償人選　江少慶仍是優先評估對象

獅隊有望本周確定補償人選　江少慶仍是優先評估對象

湖人安排柯奈特下放G聯盟　瑞迪克親揭培養規劃與用意

湖人安排柯奈特下放G聯盟　瑞迪克親揭培養規劃與用意

太誇張！WBC日本主場門票搶翻　開賣30分鐘仍有47萬人排隊

太誇張！WBC日本主場門票搶翻　開賣30分鐘仍有47萬人排隊

今井達也旅美動向明朗　縮小至2隊、洋基最有力競爭者

今井達也旅美動向明朗　縮小至2隊、洋基最有力競爭者

WBC美國隊輪值再升級！雙城王牌、大都會雙投入列

WBC美國隊輪值再升級！雙城王牌、大都會雙投入列

【38萬換4盒飲料】癡情阿姨領「愛的包裹」 打開全傻眼險被騙！

熱門新聞

味全龍正式官宣！與曾仁和、姚冠瑋等4人達成共識

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

「台灣幫」成形！　廈門海豚開季名單半數台將引熱議

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

獅隊有望本周確定補償人選　江少慶仍是優先評估對象

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍官宣！與曾仁和等4人達成共識

2徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

3廈門海豚網羅13名台將

4台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

5唐西奇買103台電動自行車送全隊！

最新新聞

1王翾祈「不要太累」照樣封鎖神奈川

2吉迪本季6度大三元　公牛賞騎士2連敗

3王翾祈11K完投7局率新竹市闖8強

4殘酷！壓倒性輾壓日本小花　安洗瑩輕鬆闖4強

5貝茲「家庭因素」確定缺席WBC美國隊

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【台灣啦啦隊之光】大四女孩TinTin勇闖韓國！同台大咖前輩

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【全車同步挖靠】剛喊可怕！秒見「共享汽車」衝撞肇逃

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻

李多慧堅定告白留在這裡　台灣是我的故鄉

【回應賴卓成語】蔣萬安：對民進黨才忍無可忍、在野獨裁從沒聽過
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366