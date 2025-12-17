翻不過的大山！謝沛珊／洪恩慈不敵中國第一、小組賽首戰落敗

▲台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈。（圖／羽協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽17日在杭州盛大開戰，台灣這次有3組人馬分頭出擊，首日謝沛珊／洪恩慈第一女雙率先登場，與女雙世界第一的中國搭檔劉聖書／譚寧展開「海峽大戰」，歷經將近40分鐘苦戰，謝沛珊／洪恩慈最終以10比21、14比21直落二落敗，無緣在小組賽首戰就搶勝。

台灣第一女雙謝沛珊／洪恩慈今年在台北羽球公開賽、澳門羽球公開賽都奪下冠軍，另外在北極公開賽也闖進4強，首度獲得年終賽參賽資格，兩人跟南韓金慧貞／孔熙容、中國劉聖書／譚寧、南韓白荷娜／李紹希，要在強敵之中尋求突圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首戰台灣女雙就碰上強敵、世排第一的中國女雙劉聖書／譚寧，過去雙方4度交手都是由中國女雙收下勝利。

開賽中國女雙就先連拿2分，謝沛珊／洪恩慈雖然一度追平，但劉聖書／譚寧接下來馬上火力全開，很快就以11：5取得領先，暫停過後，中國女雙火力未歇，持續帶給台灣女雙壓力，最後更是連搶6分，也讓謝沛珊／洪恩慈以10比21丟掉首局。

次局回來，台灣女雙謝沛珊／洪恩慈重整旗鼓，開賽和對手形成拉鋸，打到7比6領先時，中國組合連拿5分反以11：7領先進入技術暫停，不過暫停過後謝沛珊／洪恩慈卻展開反攻，一口氣連追5分，逆轉取得12比11超前，只是劉聖書／譚寧很快回穩，回敬6比1的猛攻，再度把比分拉開，謝沛珊／洪恩慈最終以14比21落敗，小組賽開胡得再等等。