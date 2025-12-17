運動雲

WBC日本電視看不到！　Netflix討論戶外實況轉播方案引熱議

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月登場，美國影音串流平台Netflix日前取得日本國內獨家轉播權，17日宣布賽事期間將攜手日本代表隊選手出身地的地方自治體，規畫舉辦公共觀賽活動；轉播方面，Netflix明確表示不會轉售給日本有線電視頻道、無論直播或錄播皆未規畫播出，在電視全面缺席的情況下，球迷除了親臨現場，僅能透過訂閱Netflix或參與戶外實況轉播觀賽，引起熱議。

Netflix表示，公共觀賽的實施地點與規模目前尚未定案，後續將與各地方政府進一步協商；此舉被視為在有線電視全面缺席情況下，補足球迷觀賽需求的重要方案。

轉播方面，Netflix將以直播及隨選方式完整呈現本屆WBC全部47場比賽；至於日本地面電視頻道，Netflix明確指出，「無論是現場直播或錄播，皆未規畫相關播出」；直接一點就是，Netflix不會轉售給電視台直播或D-Live，球迷想看比賽除了親臨現場外，只有訂閱Netflix以及戶外實況轉播方案。

Netflix日本內容製作最高負責人坂本和隆副總裁當日在東京都接受媒體採訪時表示，希望透過公共觀賽等形式，讓更多民眾能近距離感受棒球的魅力與國際賽事的熱度，「藉由這些嘗試，讓棒球的吸引力被更廣泛、也更深刻的體會。」

回顧2023年WBC，日本隊最終奪冠，當時包括大谷翔平與佐佐木朗希等主力球星表現亮眼；兩人出身學校所在的岩手縣花卷市與大船渡市等地，皆曾舉辦公共觀賽活動，吸引大量球迷聚集觀戰，也成功帶動地方熱潮。隨著Netflix接手轉播，明年WBC在日本的觀賽模式與推廣方式，勢必再度成為體壇與產業界關注焦點。

