湖人安排柯奈特下放G聯盟　瑞迪克親揭培養規劃與用意

▲湖人柯內特。（圖／路透）

▲柯奈特。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯湖人二年級側翼柯奈特（Dalton Knecht）近期被下放至G聯盟南灣湖人出賽，總教練瑞迪克（JJ Redick）受訪時親自說明球團此一安排的用意，強調現階段最重要的目標，是讓柯奈特重新回到場上，累積比賽經驗並找回打球的樂趣。

在湖人2025-26賽季開季表現穩定、陣容深度增加的情況下，柯奈特近期逐漸淡出輪換名單，球團決定安排他前往G聯盟出賽。

瑞迪克也確認，柯奈特將代表南灣湖人出戰本月最後一場主場賽事，而他本人也會親自到場觀察狀況。

瑞迪克表示，教練團在做出決定前，已先與總管佩林卡（Rob Pelinka）充分溝通，並由球團提前向柯奈特本人及其經紀團隊說明規劃方向。

「我告訴他，現在他需要的就是上場比賽，他未來一定會在這支球隊獲得機會，他也已經在部分時間證明過自己，某個時刻一定能幫助球隊。」瑞迪克說，「但眼前最重要的是，他需要多打比賽，也要重新享受在場上打球的感覺。」

湖人當初在選秀會上選進柯奈特時，外界普遍認為他具備樂透區等級的潛力，卻意外滑落至首輪中段，菜鳥賽季初期，他很快就進入瑞迪克的輪換體系，並獲得一定出賽時間。

不過，在交易截止日前，一筆原本可能將柯奈特送往黃蜂的交易最終取消後，他逐漸退出主要輪換，信心似乎受到影響。其後夏季聯賽表現未如預期，也一度引發湖人球迷討論，對此瑞迪克認為，柯奈特當時狀態冰冷，與訓練量過大導致的疲勞累積有關。

本季至今，柯奈特出賽20場，其中1場先發，平均上場時間超過15分鐘，繳出場均6.4分、1.9籃板，投籃命中率47.1%，三分命中率36.2%，罰球命中率66.7%。

瑞迪克並未進一步說明，柯奈特本季是否會長期往返G聯盟與NBA之間，不過在輪換競爭激烈的情況下，透過發展聯盟持續累積實戰經驗，仍被視為湖人培養這名年輕側翼的重要一環。

