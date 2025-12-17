勝負關頭最不想對決誰？　MLB總教練票選：道奇弗里曼

▲弗里曼。（圖／路透）

敵軍總教練在關鍵時刻最不想對決的打者究竟是誰？美國體育媒體《ESPN》近日公布一項針對大聯盟球隊總教練所進行的匿名問卷調查，題目為「比賽勝負關頭最不想面對的打者」。結果顯示，洛杉磯道奇不僅坐擁大谷翔平，陣中還有另一名讓對手長年忌憚的關鍵人物「弗里曼（Freddie Freeman）」。

根據道奇專門媒體《Dodgers Nation》引述《ESPN》調查內容指出，參與回覆的6名總教練中，有5人點名道奇球員，凸顯這支常勝軍團在關鍵時刻的進攻威脅。

在所有被點名的球員中，獲得最多票數的正是弗里曼，共有3名總教練選擇他，理由一致指向他在高壓情境下的穩定度與應變能力。

密爾瓦基釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）直言，自己多年來在關鍵局面屢次被弗里曼重創，「多年來，在比賽最重要的時刻，總是被弗里曼擊敗，他一次又一次地擊碎我們的心理防線。」這段話也道盡弗里曼長期以來帶給對手的陰影。

即將於2026年賽季接掌德州遊騎兵兵符的舒馬克（Skip Schumaker）同樣對弗里曼給予高度評價，儘管他認為大谷翔平是當今最強打者，但在「最不想對決」的問題上，仍選擇了弗里曼。

他說，「毫無疑問，大谷是最頂尖的打者，但我真的不想對上弗里曼，他非常了解好球帶，不會勉強出棒，卻總能把球確實送進場內，不論面對右投或左投都能應付自如，並能運用整個球場，是名真正全面的打者。」

亞利桑那響尾蛇總教練洛夫羅（Torey Lovullo）也給出類似評語，且特別關注弗里曼的比賽閱讀能力與戰術彈性，「他能理解比賽情境並調整自己的進攻方式，如果球隊需要一支二壘打，他會想辦法敲出二壘打；如果只需要上壘，他也知道該怎麼做。」

道奇正是憑藉這群在勝負關頭具備極高執行力的核心打者，完成2025年世界大賽連霸，展望2026年賽季，道奇將持續以弗里曼、大谷翔平為首的強大打線，挑戰隊史從未達成的3連霸霸業，而這也勢必讓其他球隊總教練在賽前戰略部署上更加頭痛。