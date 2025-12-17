獅隊FA補償人選未定　最晚下週二須做出最終決定

▲江少慶。（圖／記者楊舒帆攝）



記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將日前簽下捕手林岱安完成自由球員市場補強，原球團統一7-ELEVEn獅依據補償機制選擇偏「75%年薪約324萬元、一名未列入25人保護名單的球員」；時至今（17日），獅隊補償人選仍未定案。

統一獅球團領隊蘇泰安今日表示，目前球團仍在就悍將25人保護名單外球員進行全面評估，尚未做出最終確認，相關決定仍需依照球隊整體戰力與未來規劃審慎研議。

根據中職規章第148條【補償規定】，原屬球團須於收到新球團所提出的選手名簿後，隔日起算7個工作日內，向聯盟表達欲締結合約之補償選手，並得自名簿中指定1名球員；悍將方面已於12月12日提交25人保護名單，扣除例假日後，依規定統一獅最晚須於下週二、12月23日前向聯盟完成補償選手的指定作業。

悍將此次未受保護名單中，2021選秀狀元、曾被視為球隊重點戰力的投手江少慶成為外界關注焦點之一。江少慶2021加入富邦，期間僅於2023年完成單季規定投球局數，近兩年則因傷勢影響，出賽數與投球局數有限。

生涯江少慶在悍將合計50場先發，累積271.1局，送出220次三振，13勝22敗防禦率3.66；依照FA補償規定，若以補償選手身分轉隊，新球團不得對其合約內容進行減薪。