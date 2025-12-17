運動雲

>

獅隊FA補償人選未定　最晚下週二須做出最終決定

▲江少慶。（圖／記者楊舒帆攝）

▲江少慶。（圖／記者楊舒帆攝）

記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將日前簽下捕手林岱安完成自由球員市場補強，原球團統一7-ELEVEn獅依據補償機制選擇偏「75%年薪約324萬元、一名未列入25人保護名單的球員」；時至今（17日），獅隊補償人選仍未定案。

統一獅球團領隊蘇泰安今日表示，目前球團仍在就悍將25人保護名單外球員進行全面評估，尚未做出最終確認，相關決定仍需依照球隊整體戰力與未來規劃審慎研議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據中職規章第148條【補償規定】，原屬球團須於收到新球團所提出的選手名簿後，隔日起算7個工作日內，向聯盟表達欲締結合約之補償選手，並得自名簿中指定1名球員；悍將方面已於12月12日提交25人保護名單，扣除例假日後，依規定統一獅最晚須於下週二、12月23日前向聯盟完成補償選手的指定作業。

悍將此次未受保護名單中，2021選秀狀元、曾被視為球隊重點戰力的投手江少慶成為外界關注焦點之一。江少慶2021加入富邦，期間僅於2023年完成單季規定投球局數，近兩年則因傷勢影響，出賽數與投球局數有限。

生涯江少慶在悍將合計50場先發，累積271.1局，送出220次三振，13勝22敗防禦率3.66；依照FA補償規定，若以補償選手身分轉隊，新球團不得對其合約內容進行減薪。

關鍵字： 統一獅中華職棒棒球林岱安富邦悍將

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

數據低潮！曾被看好中段輪值　美媒解析林昱珉「評價轉變」

數據低潮！曾被看好中段輪值　美媒解析林昱珉「評價轉變」

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

熱門新聞

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

2曾仁和與味全龍達成共識月薪破40萬

3洋基女孩韓援4巨頭　朴淡備重磅加盟　

4WBC對日本　陳傑憲點名3位關鍵戰力

5威能帝2年120萬鎂留樂天關鍵曝！

最新新聞

1湖人安排柯奈特下放G聯盟　主帥揭用意

2獅隊最晚下週二須指定悍將補償球員

3三色獎牌到手！林家翔亞帕青大豐收

4許峰穎努力講英文與外隊「開群聊」

5勝負關頭最不想對決誰？MLB總教練票選

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

Rosé最愛吃的火鍋...

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366