牛棚倒數第3差！　天使1年約簽羅馬諾、波莫蘭茲力拚翻身

▲羅馬諾（Jordan Romano）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使17日宣布正式與右投羅馬諾（Jordan Romano）及左投波莫蘭茲（Drew Pomeranz）簽下為期一年的合約，藉此補強近年表現不穩的牛棚陣容；合約金額方面，37歲的波莫蘭茲為400萬美元，32歲的羅馬諾則為200萬美元。

天使牛棚在2025年球季防禦率高達4.86，為全大聯盟倒數第3差，加上德特默斯（Reid Detmers）將轉任先發投手，使後援戰力更加吃緊；球團期望羅馬諾與波莫蘭茲能即時填補空缺，並在牛棚層級中排在史蒂芬森（Robert Stephenson）與喬伊斯（Ben Joyce）之後。不過，史蒂芬森近兩年受手肘傷勢影響僅出賽12場，喬伊斯也在2025年因肩膀手術僅短暫登板，兩人健康狀況仍存變數。

波莫蘭茲原為先發投手，後轉任後援，職業生涯曾效力五支不同球隊；2022年至2024年期間，他飽受傷病困擾，三季合計僅在小聯盟出賽20場。不過2025年在芝加哥小熊迎來反彈，57場出賽中投出2.17防禦率，49.2局送出57次三振，他對左打者的壓制力尤其出色，將其打擊成績限制在.176/.238/.203。

▲波莫蘭茲（Drew Pomeranz）。（圖／達志影像／美聯社）



羅馬諾則曾是聯盟頂級終結者之一。2022至2023年效力多倫多藍鳥期間，連續兩年入選明星賽，累積72次救援成功，防禦率僅2.49；然而近兩季狀況明顯下滑，2024至2025年間在64場出賽中防禦率暴漲至7.83，成為外界關注的最大隱憂。

整體而言，波莫蘭茲與羅馬諾被視為天使隊本季休賽期的「修復型」投手補強，與先發投手羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）及馬諾亞（Alek Manoah）同屬風險與潛力並存的布局。

天使總經理米納西安（Perry Minasian）已公開表示，球團仍希望再添一名先發投手，同時中外野與三壘戰力缺口也有待補強；新賽季天使隊能否在多方調整下改善戰績，羅馬諾與波莫蘭茲的表現，將成為關鍵觀察指標。