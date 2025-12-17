運動雲

晚宴和服照讓眾人戀愛！宮崎友花年終賽日本內戰敗給山口茜

▲19歲日本羽球美少女宮崎友花。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽17日在杭州展開，女單由日本一、二姐山口茜、宮崎友花小組賽首戰就上演「日本內戰」，年僅19歲的天才美少女宮崎友花首度參戰年終賽，首戰就碰上經驗豐富、球技高超的山口茜，兩人激戰42分鐘，宮崎友花最終仍以14比21、17比21直落二敗下陣來。

19歲的宮崎友花今年在台北公開賽拿下冠軍，印度、泰國賽也都闖進4強，然而下半年度她狀態下滑，幾乎都在8強止步，不過仍搶下生涯首張年終賽門票。宮崎友花不僅球技出色，一頭俏麗短髮加上清秀臉龐，也讓她獲得了「羽球美少女」封號，16日出席年終賽晚宴時以整套和服亮相，仙氣十足的與球場上奮戰的氣息截然不同，照片上傳後許多網友驚呼「這根本就是女演員吧！」「簡直就是天使降臨……」。

而小組賽首戰她馬上就碰上同胞學姐山口茜，兩人過去3度過招，宮崎友花僅拿過1勝。此役首局山口茜開賽就取得領先，不過宮崎友花很快就追到4：4平手，但學姊山口茜還是相當沉著，一波7比2攻勢，很快就取得11比6領先，技術暫停過後，山口茜猛踩油門，將分差拉開到9分之多，宮崎友花雖然一度追到剩下4分差，但仍以14比21先丟掉首局。

次局回來，山口茜又佔據先機，很快就取得11比7領先，暫停過後宮崎友花一口氣連追5分，僅剩1分落後，然而學姊山口茜也不是省油的燈，回敬一波6比0攻勢、最終以21比17鎖定勝利，在日本內戰成功勝出。

