熟面孔回歸！遊騎兵1年約簽下馬丁　牛棚再添穩定戰力

▲Chris Martin。（圖／達志影像／美聯社）

▲Chris Martin。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

德州遊騎兵牛棚即將迎回熟面孔。根據MLB官網記者范桑德（Mark Feinsand）消息指出，馬丁（Chris Martin）已與遊騎兵達成一年合約共識，雙方僅待體檢完成後即可正式確認。

2026將迎來40歲球季的馬丁，持續用表現證明年齡並非限制；儘管近兩個賽季受到傷勢影響、出賽數有所控制，但這名右投在2022至2025年期間仍繳出2.60防禦率，穩定度依舊是聯盟頂尖水準。

身高6呎8吋的他在投手丘上極具壓迫感，球路配置相當完整；上季他的四縫線速球平均球速達94.7英里，並搭配卡特球、指叉球、伸卡球與Sweeper使打者難以掌握節奏，長年都是各隊信賴的後段牛棚戰力。

馬丁的職業生涯歷程可說相當曲折。他在2005年被洛磯選中，卻因右肩盂唇撕裂重傷一度離開職棒舞台，直到2010年才在德州Grand Prairie的獨立聯盟球隊嘗試復出；2011年紅襪與他簽約，並於2014年將他交易回洛磯，該年他終於完成大聯盟初登板。

不過，馬丁在洛磯與2015年效力洋基時期表現起伏，為延續生涯選擇赴日發展，並在2016至2017年效力日本職棒北海道日本火腿鬥士隊大放異彩，成功重建身價。

2018年賽季前，遊騎兵簽下這位德州出身的投手，自此成為他職業生涯的重要轉捩點；過去8個賽季，馬丁先後效力於遊騎兵、勇士、小熊、道奇與紅襪，累積352.2局、防禦率3.04的穩定成績。

德州遊騎兵MLB

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

﻿

