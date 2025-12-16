CT AMAZE豪華陣容！小映自稱「古董級」　魔鷹續約讓李樂超開心

▲2026台日棒球國際交流賽左起熊霓、丹丹、妮可、小映、瑟七以及李樂。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

台日交流賽將於明年2月在台北大巨蛋登場，「台灣運彩CT Amaze」最強應援團36人陣容也備受矚目，其中熊霓、丹丹、妮可、小映、瑟七、李樂代表出席記者會，分享再度為中華隊應援的期待與心情。

首次加入CT Amaze的李樂直言相當開心也感到榮幸，「希望不管是在電視前或現場的球迷，都能一起為中華隊加油。」她提到，先前12強與WBC資格賽雖未能進場應援，但有參與轉播等相關活動，這次能實際穿上CT Amaze應援服，對她而言是非常特別的體驗。

身為台鋼雄鷹啦啦隊成員，李樂也分享對球隊好消息的喜悅。台鋼16日宣布續約看板洋砲魔鷹，她表示，「魔鷹是我很喜歡的球員，也有看到他考慮續約、討論家庭因素，希望他能留在台鋼，看到確定續約的消息真的很開心，可以繼續看到『大哥』。」

瑟七則提到，繼WBC資格賽後再次加入中華隊應援，加上2023年經典賽的經驗，讓她對這次活動充滿期待，「如果有機會遠赴日本，大家一起為中華隊加油一定很興奮。」即便最終名單尚未確定，她也強調，不論是否前往日本，都會全力支持中華隊。

有「資深學姊」之稱的小映笑說，很開心能再次被選中參與應援，「我應該算是『古董級』啦啦隊了吧，但能為中華隊加油真的很開心。」她也分享給學妹們的建議，回憶2023年首次站上經典賽舞台時的緊張心情，「那時身邊有很多學姊，讓我很安心，也能快速跟上不熟悉的應援節奏，希望學妹們不要害怕，有我們在，放寬心就好。」她也期待看到台日交流賽的精彩畫面，特別是火腿隊的「狐狸舞」。

妮可表示，能多次參與國際賽事感到相當榮幸，「平常在母隊現場看比賽就很感動，國際賽牽動的是整個台灣的心，在現場真的會起雞皮疙瘩。」丹丹也分享，自己曾參與上一屆經典賽，感謝再次獲得機會，並期盼有機會前往日本應援。

首次以CT Amaze身分站上國際賽舞台的熊霓則坦言相當感動，「以前曾到大巨蛋看經典賽資格賽，這次能站在舞台上為中華隊應援，真的非常開心。」

隨著台日交流賽倒數，CT Amaze應援團也將集結36位啦啦隊女孩，以最熱情的應援陪伴中華隊，為賽事增添更多能量與感動。

▲ 2026台日棒球國際交流賽 賽事記者會-日本應援團,中職啦啦隊合照。（圖／記者黃克翔攝）