獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

▲▼樂天桃猿選手名單；年輕選手將在正副隊長的帶領下迎接挑戰；梁家榮將藉交流賽傳承實戰經驗；林立將帶頭迎戰國際頂尖挑戰。（圖／樂天桃猿提供）

▲林立8年約上看1.5億　平均月薪超越陳傑憲、總值有望空降史上第2。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿與當家重砲林立已達成合約共識。據本站獨家掌握，球團端出8年長約，平均月薪至少160萬元，合約總值上看1.5億元，另附激勵獎金。儘管總值未超越統一獅陳傑憲的史上最大約，但平均月薪已確定超越，且合約總額有望擠下中信兄弟江坤宇、味全龍陳子豪，直接空降聯盟史上第2大約。

林立要到明年球季結束後才會正式取得自由球員（FA）身分，樂天桃猿提前啟動談約留人機制，展現高度誠意。據悉，球團在評估整體市場行情與林立長期戰力價值後，拍板提出8年合約架構，成功提前穩定球隊核心戰力。

由於樂天桃猿將於本周五搭機出國進行封王旅遊，相關簽約消息最快應會在下周對外公布，有望在聖誕節前後對外釋出好消息。

這份合約也確定改寫隊史紀錄，超越林泓育2014年所簽下的5年、總值2760萬元合約，成為球團史上最大張合約；月薪方面，更大幅突破林泓育當年90萬元的隊史紀錄。

放眼聯盟層級，林立的平均月薪則將超越陳傑憲的140萬元，不過陳傑憲10年、總值2億元仍穩居中職史上最大合約紀錄。不過林立在平均月薪與合約總值排名上雙雙寫下生涯新里程碑，成為中職重要指標。

中職前10大長約榜如下（依總金額排序）：

編號 球員 合約年限 合約總額 合約期間
1 陳傑憲 10年 2億台幣 2025-2034
2 林立 8年 1.5億（推估） 2026-2033
3 江坤宇 10年 1.4788億台幣 2025-2034
4 陳子豪 10年 1.3億台幣 2025-2034
5 張育成 3.5年 9250萬台幣 2024-2027
6 黃子鵬 5年 6600萬台幣 2026-2030
7 江少慶 4.5年 6120萬台幣 2021-2025
8 王維中 5年3個月 6055萬台幣 2020-2025
9 林岱安 7年 5600萬台幣 2026-2032
10 朱育賢 4年 4800萬台幣 2025-2028
11* 詹子賢 5年 4800萬台幣 2025-2029
12* 陳韻文 5年 4800萬台幣 2025-2029
13* 許基宏 5年 4800萬台幣 2025-2029

備註：*11、12、13號同為4800萬台幣，依序列出。

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，林立與林泓育向球迷致意。（圖／記者李毓康攝）

▲林立這份合約也超越林泓育，成隊史最大合約。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職林立樂天桃猿續約大約

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

