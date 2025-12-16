獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

▲林立8年約上看1.5億 平均月薪超越陳傑憲、總值有望空降史上第2。（圖／樂天桃猿提供）
記者王真魚／綜合報導
樂天桃猿與當家重砲林立已達成合約共識。據本站獨家掌握，球團端出8年長約，平均月薪至少160萬元，合約總值上看1.5億元，另附激勵獎金。儘管總值未超越統一獅陳傑憲的史上最大約，但平均月薪已確定超越，且合約總額有望擠下中信兄弟江坤宇、味全龍陳子豪，直接空降聯盟史上第2大約。
林立要到明年球季結束後才會正式取得自由球員（FA）身分，樂天桃猿提前啟動談約留人機制，展現高度誠意。據悉，球團在評估整體市場行情與林立長期戰力價值後，拍板提出8年合約架構，成功提前穩定球隊核心戰力。
由於樂天桃猿將於本周五搭機出國進行封王旅遊，相關簽約消息最快應會在下周對外公布，有望在聖誕節前後對外釋出好消息。
這份合約也確定改寫隊史紀錄，超越林泓育2014年所簽下的5年、總值2760萬元合約，成為球團史上最大張合約；月薪方面，更大幅突破林泓育當年90萬元的隊史紀錄。
放眼聯盟層級，林立的平均月薪則將超越陳傑憲的140萬元，不過陳傑憲10年、總值2億元仍穩居中職史上最大合約紀錄。不過林立在平均月薪與合約總值排名上雙雙寫下生涯新里程碑，成為中職重要指標。
中職前10大長約榜如下（依總金額排序）：
|編號
|球員
|合約年限
|合約總額
|合約期間
|1
|陳傑憲
|10年
|2億台幣
|2025-2034
|2
|林立
|8年
|1.5億（推估）
|2026-2033
|3
|江坤宇
|10年
|1.4788億台幣
|2025-2034
|4
|陳子豪
|10年
|1.3億台幣
|2025-2034
|5
|張育成
|3.5年
|9250萬台幣
|2024-2027
|6
|黃子鵬
|5年
|6600萬台幣
|2026-2030
|7
|江少慶
|4.5年
|6120萬台幣
|2021-2025
|8
|王維中
|5年3個月
|6055萬台幣
|2020-2025
|9
|林岱安
|7年
|5600萬台幣
|2026-2032
|10
|朱育賢
|4年
|4800萬台幣
|2025-2028
|11*
|詹子賢
|5年
|4800萬台幣
|2025-2029
|12*
|陳韻文
|5年
|4800萬台幣
|2025-2029
|13*
|許基宏
|5年
|4800萬台幣
|2025-2029
備註：*11、12、13號同為4800萬台幣，依序列出。
▲林立這份合約也超越林泓育，成隊史最大合約。（圖／記者李毓康攝）
