三色獎牌一次集滿！林家翔亞帕青大豐收、獲部長李洋親打氣

▲亞帕青羽球選手林家翔一次收集金銀銅三獎牌。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

中華隊在2025年第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會（亞帕青）寫下13金、14銀、13銅的佳績，除了桌球、游泳有亮眼成績，僅有林家翔、吳于嫣兩人的羽球隊也拿下1金2銀1銅的佳績，其中林家翔在亞帕青初試啼聲就收穫1金、1銀、1銅共3面獎牌，他也開心為自己的表現打100分。

林家翔這次在亞帕青羽球項目混雙與吳于嫣攜手摘金，雙打和菲律賓好手合拍鍍銀，自己單打則奪下銅牌，3色獎牌一次收集完，不過一口氣報名三項，對體力來說真的是極大考驗，4天就打了多達11場比賽，平均一天至少2場起跳，不過他還是笑說只是腳感覺有點痠，每場都是盡全力出擊。

▲亞帕青羽球選手林家翔、吳于嫣（右）收穫滿滿。（圖／記者蔡厚瑄攝）

被問到最難打的一戰，林家翔說是爭金的混雙冠軍，「最難的應該是混雙冠軍戰，對手殺球力量太大，我們只能努力調動，所以打得特別辛苦。」而林家翔是受到哥哥影響才開始打球，不過先前一直是業餘，直到高中才開始接受正規羽球訓練。

談起對羽球的熱情來源，林家翔說，羽球有趣之處就是能一直對打，而在場上想要擊敗對手，也成為他打球最大的動力來源，這次在返國餐會上特別獲得過去也曾是羽球員的運動部部長李洋打氣 ，他也希望能繼續維持好表現，全力拚明年名古屋的亞帕運參賽門票。

而帶隊教練許子淵對兩位小球員的表現都相當滿意，不僅是因為兩人第一次合拍混雙就能帶回金牌，其中林家翔的表現更讓他相當驚喜，「在學校的時候，他都是跟一般的選手在做訓練，雖然跟一般選手比起來，家翔的速度、力量沒有那麼好，可是這次出來的話看起來收穫是還蠻多的。」他也期待若接下來能讓家翔繼續跟于嫣搭配，接下來的亞帕運在混雙項目應會有不錯的成績。

▲中華亞帕青羽球代表隊，左起教練許子淵、球員林家翔、吳于嫣以及防護員許馨之。（圖／記者蔡厚瑄攝）

最後，許子淵教練也特別感謝后綜高中的校長王裕德、學務主任王淑婷以及體育組長蔡美櫻，感謝他們在體育班特別是羽球這塊給予的大力照顧，才能讓教練團可以無後顧之憂地進行訓練。