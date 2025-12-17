運動雲

>

三色獎牌一次集滿！林家翔亞帕青大豐收、獲部長李洋親打氣

▲亞帕青羽球選手。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲亞帕青羽球選手林家翔一次收集金銀銅三獎牌。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

中華隊在2025年第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會（亞帕青）寫下13金、14銀、13銅的佳績，除了桌球、游泳有亮眼成績，僅有林家翔、吳于嫣兩人的羽球隊也拿下1金2銀1銅的佳績，其中林家翔在亞帕青初試啼聲就收穫1金、1銀、1銅共3面獎牌，他也開心為自己的表現打100分。

林家翔這次在亞帕青羽球項目混雙與吳于嫣攜手摘金，雙打和菲律賓好手合拍鍍銀，自己單打則奪下銅牌，3色獎牌一次收集完，不過一口氣報名三項，對體力來說真的是極大考驗，4天就打了多達11場比賽，平均一天至少2場起跳，不過他還是笑說只是腳感覺有點痠，每場都是盡全力出擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲亞帕青羽球選手。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲亞帕青羽球選手林家翔、吳于嫣（右）收穫滿滿。（圖／記者蔡厚瑄攝）

被問到最難打的一戰，林家翔說是爭金的混雙冠軍，「最難的應該是混雙冠軍戰，對手殺球力量太大，我們只能努力調動，所以打得特別辛苦。」而林家翔是受到哥哥影響才開始打球，不過先前一直是業餘，直到高中才開始接受正規羽球訓練。

談起對羽球的熱情來源，林家翔說，羽球有趣之處就是能一直對打，而在場上想要擊敗對手，也成為他打球最大的動力來源，這次在返國餐會上特別獲得過去也曾是羽球員的運動部部長李洋打氣 ，他也希望能繼續維持好表現，全力拚明年名古屋的亞帕運參賽門票。

而帶隊教練許子淵對兩位小球員的表現都相當滿意，不僅是因為兩人第一次合拍混雙就能帶回金牌，其中林家翔的表現更讓他相當驚喜，「在學校的時候，他都是跟一般的選手在做訓練，雖然跟一般選手比起來，家翔的速度、力量沒有那麼好，可是這次出來的話看起來收穫是還蠻多的。」他也期待若接下來能讓家翔繼續跟于嫣搭配，接下來的亞帕運在混雙項目應會有不錯的成績。

▲亞帕青羽球選手。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中華亞帕青羽球代表隊，左起教練許子淵、球員林家翔、吳于嫣以及防護員許馨之。（圖／記者蔡厚瑄攝）

最後，許子淵教練也特別感謝后綜高中的校長王裕德、學務主任王淑婷以及體育組長蔡美櫻，感謝他們在體育班特別是羽球這塊給予的大力照顧，才能讓教練團可以無後顧之憂地進行訓練。

關鍵字： 中華隊羽球亞帕青林家翔運動成績

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

數據低潮！曾被看好中段輪值　美媒解析林昱珉「評價轉變」

數據低潮！曾被看好中段輪值　美媒解析林昱珉「評價轉變」

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

【變身尤達大師】歐告想吃餅乾秒開飛機耳❤

熱門新聞

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

2曾仁和與味全龍達成共識月薪破40萬

3洋基女孩韓援4巨頭　朴淡備重磅加盟　

4WBC對日本　陳傑憲點名3位關鍵戰力

5威能帝2年120萬鎂留樂天關鍵曝！

最新新聞

1湖人安排柯奈特下放G聯盟　主帥揭用意

2獅隊最晚下週二須指定悍將補償球員

3三色獎牌到手！林家翔亞帕青大豐收

4許峰穎努力講英文與外隊「開群聊」

5勝負關頭最不想對決誰？MLB總教練票選

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

Rosé最愛吃的火鍋...

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366