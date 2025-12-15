王溢正重返桃猿任職教練團　球團揭契機、曾豪駒帶WBC球隊春訓規劃

▲樂天桃猿教練團。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿15日公布2026年教練團名單，其中猿隊前左投「姐姐」王溢正確定回鍋擔任二軍投手教練，引發外界關注；對此球團處長礒江厚綺進一步說明此次人事布局考量，並回應教練團名單尚未全數公開的原因，同時也談及總教練曾豪駒將率領中華隊征戰世界棒球經典賽期間，桃猿春訓的相關規劃。

談到王溢正回歸桃猿教練團的契機，礒江厚綺表示，王溢正過去在台灣與日本職棒都累積相當豐富的經歷與成績，無論在投手養成或實戰經驗上都具備高度價值，球團期待他能將自身的經驗與技術完整傳承給年輕選手，進一步強化球隊整體投手戰力，對二軍培育體系帶來正面助益。

此外，本次公布的教練團名單中，尚未見二軍捕手教練人選，也傳出前羅德隊打擊教練大塚明曾被點名為一軍教頭相關人選，是否會以客座教練身分加入；對此礒江厚綺回應，球團考量團隊運作的穩定性，以及讓球迷能夠安心，因此先行公布除該名教練之外的名單，目前確實已有洽談中的適合人選，但因仍有部分細節尚待處理，因此此次暫不對外公布，待條件成熟後再進一步說明。

至於曾豪駒總教練明年將擔任世界棒球經典賽中華隊總教練，是否影響桃猿春訓規劃，礒江厚綺最後指出，教練團將針對春訓課表進行多次會議討論，曾豪駒也會持續與教練團保持聯繫並參與相關會議；實際訓練層面，將由首席守備教練陳彥夆與首席打擊教練林政億主導，並與其他教練共同協作，確保春訓運作順暢、不受影響。