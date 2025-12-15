新北U18／日澳混血麥肯納喜歡澳洲球風　來台迷上珍奶4天喝8杯

▲麥肯納（Leo McKenna）愛上珍奶。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市 U18 棒球邀請賽 15 日，澳洲昆士蘭與花蓮縣交手，日澳混血的麥肯納（Leo McKenna）敲出追平分安打，一度燃起贏球希望，不過最終仍遭花蓮縣再見安打，以1分差落敗。來到台灣後，麥肯納愛上珍珠奶茶，短短 4 天已經喝了 8 杯。

麥肯納父親是澳洲人、母親是日本人，在日本出生，漢字名為「理生」。他從 8 歲開始接觸棒球，之後到澳洲一度改打板球，後來再回到棒球場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昆士蘭總教練巴德克（David Badke）表示，今年球隊的競爭力比過去更好，能一路打到第七局仍維持拉鋸是件好事，讓球員體驗比賽的韌性。他指出，跑者上壘後能延續攻勢，都是很好的學習經驗，「今年我們派出較多主力好手，昨天輸得可惜，今天又是一分差，希望能一天比一天更好。」

談到麥肯納的表現，巴德克直言：「他能在兩好球後持續纏鬥，並敲回追平分，是非常關鍵的一擊。」

不過，當賽後訪問問到敲出關鍵安打的心情時，麥肯納卻一度「答非所問」笑說：「我很喜歡喝珍珠奶茶。」在被提醒問題後，他才正色表示：「我只是想為球隊建功，等到好球就做出最好的揮棒。」

隨後話題又回到珍奶，麥肯納笑得合不攏嘴，「我覺得茶很好喝，珍珠很有嚼勁，又甜甜的，我真的很喜歡，嚼珍珠可以讓我在比賽中保持專注。」昆士蘭隊自週五抵台後，不斷有友人贊助珍奶，他原本笑稱已喝了 7 杯，訪問結束後又收到一批珍珠奶茶，當場喝下第 8 杯。

談到日本與澳洲棒球風格的差異，麥肯納笑說：「日本比較複雜，有很多戰術，投打水準也比較高；但我個人比較喜歡澳洲棒球的風格。」