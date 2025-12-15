運動雲

「第一眼就認定了」今永昇太以小鴨子比喻　談回歸小熊不留後路

▲▼芝加哥小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

去向備受矚目的芝加哥小熊左投今永昇太，日前最終決定以一年合約續留小熊；儘管外界普遍看好他能在自由市場爭取到複數年合約，但今永仍選擇回到熟悉的環境，背後不只是對球隊的情感，更是「斷絕退路、全力一搏」的強烈決心。

在宣布留隊的隔天，今永坦言心中有如放下一塊大石；「這確實是一個非常重大的決定，不過至少已經確定了下個賽季要在哪裡打球，這一點讓我感到非常安心，」他接受TBS News受訪時說道。

大聯盟首年高峰　次年受傷與低潮交織

今永在大聯盟的首個賽季，繳出日本左投史上首位單季15勝的亮眼成績，留下極具衝擊力的出道表現；然而本季卻歷經傷勢困擾，雖仍出賽25場，成績為9勝8敗、防禦率3.73，但8月之後僅拿下1勝，狀態明顯下滑。

季後賽方面，他登板2場（其中1場先發），吞下1敗，防禦率高達8.10，表現未如預期。

合約抉擇關鍵期　「反正就是美國吧」

球季結束後，小熊握有是否行使3年合約延長權，今永只能靜待球團決定。在這段不確定的時間裡，他吐露自己對大聯盟與芝加哥的心境；「大聯盟是一個根本不知道明天會發生什麼事的世界，所以在我心中，已經把所有不確定性都包含進去，『反正就是美國吧』，這是我給自己的座右銘，當然，在芝加哥待了兩年，也產生了感情，我喜歡這座城市，住起來也很舒服。」

今永更用獨特的比喻，形容自己與小熊之間的連結；「就像小鴨子會把第一次看到的東西當成父母一樣，對我來說，第一次來到的城市、第一次見到的球迷、第一次比賽的球場，都是芝加哥小熊，這一點一輩子都不會改變；從這個意義來說，能在小熊作為第一支球隊出賽，我真的覺得非常好。」

小熊放棄延長權　最終仍選擇留下

11月，小熊正式放棄行使今永的3年合約延長權；今永本人也未行使自己手中的一年合約選項，成為自由球員後，小熊隨即提出合格報價。

儘管在當地評價甚高，並被外媒普遍認為有機會在其他球隊爭取到複數年合約，今永最終仍選擇接受一年合約，續留小熊。

經紀人：熟悉環境有助重返巔峰

今永的經紀公司、Octagon亞洲統括本部長長谷川嘉宣，說明了此次續留決定的思考背景；「對於下個賽季今永的表現，我們完全不擔心，在熟悉的環境再打一年，或許能打出像2024年第一年那樣的成績，再待在同樣的環境一年，對他來說更容易發揮實力。因為問題的原因已經很清楚，只要解決那些原因，結果自然就會出來，這就是我們的想法。」

今永自剖：一年合約，就是不留後路

今永本人，也清楚這份合約的風險，但他選擇正面迎戰；「我覺得最好的狀態，就是把退路也一併斷掉，不替自己買保險。再怎麼說我也是個勝負師，一年合約的話，打不出成績基本上就結束了，受傷也不行，完全沒有逃避的空間。不過，對我來說，這樣反而比較好發揮，我希望能拚到一個好的賽季結尾。」

