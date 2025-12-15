運動雲

新北U18／帶著瑟七毛巾比賽！賴冠瑋高三拚職棒動力

▲神奈川、賴冠瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲賴冠瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

嘉義縣高三投手賴冠瑋在新北國際城市U18棒球邀請賽先發對戰日本神奈川隊，前3局展現壓制力，可惜第5局遇到亂流退場吞敗。不過他並未因此氣餒，反而將這場比賽視為成長的養分，升上高三後在心態與投球思維上明顯成熟，也立下挑戰職棒的目標。

賴冠瑋此役前3局僅被敲1安打，展現穩定控球與直球尾勁優勢，他坦言賽前狀況其實不算理想，但上場後選擇不多想，「就把自己的優勢發揮出來，跟打者對決。」他也提到，面對日本球隊黏著度高的打線，更需要靠控球應戰。

關鍵的第5局，對手逐漸熟悉球路，加上守備失誤與控球偏差，讓賴冠瑋陷入劣勢，他坦言當下投得過於小心，反而讓自己無法及時調整。儘管如此，他仍繳出4.2局、7次三振的內容。其中變速球是最有信心的武器，「這顆是自己問隊友、其他球隊好友慢慢練成的，越丟越順手，有時候甚至比直球更好解決打者。」

談到升上高三後的改變，賴冠瑋認為最大差異在於「動腦投球」，不再只是單純把球丟進去，而是學會與打者周旋，加上自信心的成長，讓他對投手角色有更深的理解。場邊隨身攜帶的統一獅啦啦隊女孩「瑟七」毛巾，也成了他的另類動力來源，他笑說，未來希望能加入統一獅。

賴冠瑋已明確將職棒視為目標，若今年表現持續進步，計畫投入選秀挑戰下一階段。他目前最快球速約138公里，也設定畢業前衝上145公里的目標，儘管體型偏瘦、增重不易，他仍努力調整飲食與訓練。

關鍵字： 賴冠瑋U18棒球職棒挑戰變速球高三投手

【死亡凝視】騎士想跨越雙黃線被警盯上　立刻裝沒事騎走XD

﻿

