山本由伸披侍Japan戰袍？　道奇總經理：現在談還太早

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

隨著明年3月世界棒球經典賽（WBC）日益接近，洛杉磯道奇日籍強投山本由伸披上日本隊戰袍的消息，近期在日美媒體間引發廣泛關注；對此道奇總經理戈麥斯（Brandon Gomes）表示，一切都還太早。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）此前曾針對大谷翔平的「二刀流」出賽可能性直言：「我並不希望他上場投球。」顯示球團對於投手健康與長期規劃相當謹慎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在山本由伸的狀況上，道奇總經理戈麥斯也於《橙郡紀錄報》的相關專題中，明確表達現階段尚未點頭同意的立場；戈麥斯在受訪時指出：「在正式決定之前，仍有包括與MLB以及球員工會協商等必要的手續尚未完成，因此，就我目前所聽到的情況來看，這次（關於山本出賽的）報導，讓我感覺仍嫌過早。」

該媒體進一步分析，戈麥斯口中所提及的「必要手續」之一，正是球團為WBC參賽選手投保的相關問題；報導指出，球團必須為球員參加國際賽事承擔風險，而保險條件往往成為關鍵變數。

《橙郡紀錄報》指出：「球團為WBC出賽選手投保，過去曾成為阻礙因素，特別是對於傷病史較長的選手，保險的取得有時會變得相當困難。」

不過，該媒體同時也評估，若能在登板條件上取得共識，道奇仍有可能放行山本代表日本出賽；報導寫道：「若能就登板數、投球限制等條件達成協議，道奇隊很有可能會允許山本以日本代表身分登板。」

回顧上屆2023年WBC，美國左投克蕭（Clayton Kershaw）曾被外界認為強烈希望參賽，但最終因保險費用問題，未能進入美國代表隊名單，也顯示國際賽與球團利益之間的拉鋸，向來並不單純。