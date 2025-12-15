運動雲

今年投出生涯最佳年！　洋基傳接觸紅雀左投羅梅羅補強牛棚

▲羅梅羅（JoJo Romero）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在休賽季持續評估投手戰力調整方向；繼先發輪值已有異動後，洋基目前仍在尋找進一步補強的可能性，根據美媒報導，洋基已開始接觸聖路易紅雀，評估透過交易方式引進左投後援羅梅羅（JoJo Romero）的可行性。

《聖路易郵報》資深記者古德（Derrick Goold）報導指出，洋基是目前多支對羅梅羅表達興趣的球隊之一；這位左投後援在2025年賽季出賽65場，繳出2.07的防禦率，不僅是聯盟頂尖水準，也寫下其職業生涯最佳成績。

29歲的羅梅羅於2020年在費城費城人完成大聯盟初登板，但初期發展並不順利；2022年轉戰紅雀後，他逐年成長，自 2023年開幕日至今累積投球156.2局，防禦率僅2.93，逐漸站穩高張力後援角色。

隨著紅雀啟動重建計畫，羅梅羅成為潛在交易籌碼之一；報導提及，考量洋基農場系統深度與年輕戰力儲備，雙方若展開談判具備實質基礎，不過，紅雀是否會選擇放手仍存變數。

除了洋基之外，羅梅羅同時吸引多支美聯球隊關注；根據MLB報導，西雅圖水手、坦帕灣光芒、休士頓太空人、底特律老虎與亞利桑那響尾蛇皆對其動向保持密切關注。

古德進一步指出，紅雀球團本身也有補強後援投手的需求，特別是具備經驗的左投，因此不排除最終選擇留下羅梅羅，作為牛棚穩定戰力的一環。

在交易時程方面，紅雀棒球營運總裁布魯姆（Chaim Bloom）已釋出明確訊號；他表示，希望相關交易能「儘早而非拖延完成」，並將即將到來的假期視為聯盟高層之間的「實質截止期限」，讓球團能在完成休賽季業務後，稍作休息。

就洋基自身狀況而言，牛棚戰力確實存在調整空間；雖然球團並未公開將後援投手列為休賽季首要補強項目，但2025年賽季的實際表現已反映問題，洋基例行賽團隊牛棚防禦率為4.37，在全大聯盟排名第23，穩定度明顯不足。

目前洋基已選擇續簽希爾（Tim Hill）與亞布洛（Ryan Yarbrough），同時在自由市場失去威廉斯（Devin Williams）；總經理卡許曼（Brian Cashman）近期直言：「我們失去了德文和威佛（Luke Weaver）」，也暗示威佛同樣不在未來規劃之中。

至於洋基終結者安排，2025年交易截止日前自匹茲堡海盜換回的貝德納（David Bednar），目前被視為春訓開打時的頭號人選；貝德納上季出賽64場，防禦率2.30表現穩定，除非洋基再引進具競爭力的後援戰力，否則該角色暫無變數。

關鍵字： 紐約洋基MLB

