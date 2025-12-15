生涯從洋基出發又回到起點？金恩縮小選項　美東3強開搶

▲金恩（Michael King）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基可能即將迎回一位熟悉的面孔；曾由洋基體系培養、近年在國聯嶄露頭角的右投金恩（Michael King），如今成為自由市場上的焦點投手之一，而他下一站極有可能仍落在美聯東區。

根據《波士頓環球報》記者亞伯拉罕（Pete Abraham）報導，金恩目前已將選項縮小至3支球隊，分別為巴爾的摩金鶯、波士頓紅襪以及紐約洋基。

現年30歲的金恩，過去兩個賽季效力於聖地牙哥教士，合計繳出18勝12敗、防禦率3.10的成績，每9局能送出10.1次三振，表現穩定且具壓制力。

紅襪、洋基、金鶯三方角力 情感與戰力成關鍵

金恩畢業於波士頓學院，也曾在知名的科德角聯盟打球，與新英格蘭地區淵源深厚，這讓紅襪在競逐戰中具備情感優勢；不過，洋基同樣握有關鍵籌碼，正是這支球隊當年培養了金恩，並在索托（Juan Soto）重磅交易中，將他視為核心資產送往教士。

至於金鶯方面，他們近期成功簽下阿隆索（Pete Alonso）展現強烈補強企圖，並希望為一支在2025年「嚴重未達預期」的年輕天才陣容注入更多即戰力。

洋基若避開交易 金恩成自由市場次佳選擇

報導指出，除非洋基選擇透過交易補強，否則金恩是目前自由市場上僅次於今井達也的第2號頂級投手；無論簽下金恩或今井，都是洋基發揮最大優勢，財力的直接展現。

本季休賽期間，洋基也曾與戈爾（MacKenzie Gore）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）等投手傳出緋聞，但這類交易勢必得付出農場新秀作為代價。

相較之下，雖然金恩附帶合格報價，簽約球隊需讓出一枚選秀權給教士，但以金錢換取成熟戰力，仍被視為更乾淨俐落的操作方式；如此一來，洋基仍可保留年輕戰力，在未來冬季或季中交易截止日前持續強化陣容。

從後援到王牌先發 金的身價關鍵在「轉型成功」

金恩早年在洋基以後援投手身分嶄露頭角，但真正讓他成為自由市場寵兒的，是他成功轉型為先發投手後的表現。

生涯以先發身分累積64場出賽、322.2局投球，金恩的防禦率為 3.35，數據穩定；2024年更是他的代表作，他在 173.2局中投出201次三振，展現王牌級壓制力。

更關鍵的是，他的成功並非僅仰賴三振能力；根據Baseball Savant數據，2024年打者對金擊球時的平均擊球初速僅為 85.7英里，這項數據位居全大聯盟第99百分位，顯示他在限制強勁擊球方面同樣頂尖。