領航猿上演東超史上最大逆轉　克服26分落後最後反贏18分

▲領航猿盧峻翔。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿今（14）日在桃園巨蛋進行 EASL 小組賽最後一場主場賽事，面對由崇貴領軍的澳門黑熊，上半場一度陷入大幅落後困境，最多曾落後達 26 分。不過領航猿下半場全面提升防守強度，成功將黑熊後兩節得分壓制在僅 21 分，最終以 104 比 86 完成驚天逆轉，改寫東超史上最大逆轉勝分差，以 3 勝 1 敗暫居 B 組第1。

比賽開局完全落入黑熊節奏，崇貴與劉晉邦外線連發，搭配流暢的轉換快攻，澳門黑熊首節以9成的命中率投進9顆三分球，單節狂轟 40 分。反觀領航猿再度出現慢熱問題，上半場前 7 分鐘僅拿 8 分，首節打完以 17 比 40 落後多達 23 分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二節領航猿逐漸回穩，盧峻翔、葛拉漢（Treveon Graham）與陳將双找回進攻手感，合力攻下 19 分，單節進帳 28 分，但黑熊仍維持高檔命中率，半場結束領航猿仍以 45 比 65 落後 20 分。

▲領航猿葛拉漢。（圖／領航猿提供）

易籃後戰局出現關鍵轉折。第三節前段葛拉漢因頭部不適退場治療，不過領航猿反而打出更強韌的防守表現，在丁恩迪與李家慷帶動下，成功限制上半場手感火燙的崇貴與劉晉邦。丁恩迪單節貢獻 7 分、5 籃板，搭配盧峻翔與伯朗的外線支援，領航猿單節追回 19 分，僅以 1 分差距進入決勝節。

末節黑熊受到連日客場征戰影響，體能明顯下滑，崇貴更一度出現抽筋狀況。領航猿則乘勝追擊，伯朗單節獨拿 13 分，成為壓垮黑熊的關鍵人物，領航猿完成逆轉，以 18 分差帶走勝利。

▲領航猿盧峻翔。（圖／領航猿提供）

賽後總教練卡米諾斯坦言這是一場極具挑戰的比賽，「一開始對手的表現真的很好，在一對一的情況下，也進了很多高難度的進球，我們也有一度要被擊潰，第二節開始，我們試著從防守做起，讓對方打得不舒服，下半場我們不讓崇貴那麼容易接球，而白曜誠跟關達祐在防守崇貴做得很好，切斷崇貴跟隊友之間的聯繫，後面再靠盧峻翔跟伯朗找回手感，這也是我第一次在落後這麼多情況下，在一節內把分數追回來。」

盧峻翔則表示，「這是一場很艱難的比賽，在上半場手感不好，並且被對方予取予求的時候，我們也調適我們的心態，因為我知道我們的優勢在防守，下半場我們以積極防守的態度去壓迫對方，讓他們的手感不要那麼火燙，才有機會逆轉勝。」