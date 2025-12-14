運動雲

>

新北U18／兄弟互嘴中進化　二軍安打王游承勛弟弟游子慶猛敲長打

▲新北白游子慶。（圖／主辦單位提供）

▲新北白游子慶。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽14日在新莊球場進行第3場賽事，新北白以8比3擊敗澳洲昆士蘭。桃猿潛力好手游承勛的弟弟游子慶掃出2支三壘安打，貢獻2分打點，表現亮眼。游承勛本季以全季61支安打拿下中職二軍安打王。

新北白首局就靠張以承敲出2打點二壘安打先馳得點。3局上林宥吉安打發動攻勢，許育傑執行短打形成內野安打，張瑀庭獲得保送攻佔滿壘，張以承高飛犧牲打、羅浩鎧滾地球接連送回分數，游子慶再掃出三壘安打貢獻1分，單局灌進4分，取得6比3領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北白採取投手車輪戰，先發投手高佑杰主投2局無失分，展現穩定開局，但第2、3任投手接連遇到亂流失3分，打亂教練團佈局，郭鎧睿因此多負擔局數，中繼3局飆5K好投穩住局面，曾乙倫最後登板單局連飆3K收尾。新北白也在第6、7局各追加1分，奠定勝基。

總教練王傳家表示，首戰投打仍在調整階段，也讓投手群適應天氣與投球感覺。郭鎧睿雖然帳面上無失分，但用球數達到50球仍不算理想。游子慶單場2支三壘安打表現出色，王傳家透露他是游承勛的弟弟，「守備還算OK，但臂力較弱，目前主要守二壘，現階段還需要多努力，對未來才有幫助，攻擊方面則不太擔心。」

游子慶坦言，早上在學校練習時天氣較冷，身體有點緊繃，觀察澳洲投手後發現「球速不快，剛好有跟到變化球。」談到自身打擊模式，他會依投手類型做調整，「有時會想拉長打，但遇到球速快的投球，就以掌握擊球點為主。」守備方面，他國中時從游擊轉守二壘，至於是否回到游擊，他笑說：「先專心把二壘守好就好。」

與哥哥的互動屬於「互嘴式」激勵，游子慶笑說，「我打不好時，他會突然跟我說：『這樣打就好啦！』」談到身材條件，他坦言哥哥仍佔優勢，「他比我高很多，但身體沒有那麼壯，打擊型態偏短程。」平時有空就會關注哥哥的比賽，也曾到現場觀戰，「會想追隨他進職棒，不管是當對手或隊友都可以。」

關鍵字： 新北棒球U18賽事游子慶桃猿職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

韓國超警戒！韓媒預測鄧愷威可能抗韓　反觀韓國沒有大聯盟投手

韓國超警戒！韓媒預測鄧愷威可能抗韓　反觀韓國沒有大聯盟投手

日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」　陳柏清難忘東京巨蛋與超商驚喜

日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」　陳柏清難忘東京巨蛋與超商驚喜

新北U18／191公分火球男天冷降速　韓國教頭直言ABS不利側投

新北U18／191公分火球男天冷降速　韓國教頭直言ABS不利側投

「回家退休」無望！　黃蜂沒興趣交易換來CP3保羅

「回家退休」無望！　黃蜂沒興趣交易換來CP3保羅

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

大都會補強戰力　2年12億簽下波蘭柯頂替阿隆索

大都會補強戰力　2年12億簽下波蘭柯頂替阿隆索

林益全啟程中國聯賽　離家兩個月感性發文告白家人

林益全啟程中國聯賽　離家兩個月感性發文告白家人

新北U18／側投王翾祈7K完投勝！韓國教頭狂讚第一名：我們需要他

新北U18／側投王翾祈7K完投勝！韓國教頭狂讚第一名：我們需要他

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

【沒喝孟婆湯？】2個多月寶寶萌萌奶音說「好可愛」

熱門新聞

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

韓國超警戒！韓媒預測鄧愷威可能抗韓　反觀韓國沒有大聯盟投手

日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」　陳柏清難忘東京巨蛋與超商驚喜

新北U18／191公分火球男天冷降速　韓國教頭直言ABS不利側投

「回家退休」無望！　黃蜂沒興趣交易換來CP3保羅

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1超越喬丹　勇士柯瑞寫史上第一神紀錄

2韓國超警戒！韓媒預測鄧愷威可能抗韓

3日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」

4回家退休無望！　黃蜂無意換來CP3

5韓國側投變少了！教頭曝不利關鍵

最新新聞

1一度落後28分！海神失誤過多不敵夢想家

2游子慶三壘安打助新北白奪勝

3施子謙：黃子鵬笑容滿面為台鋼加分

4馬刺終結宇宙雷霆16連勝關鍵曝

5韓國側投變少了！教頭曝不利關鍵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

【老闆：這群員工沒救了】4萬X6萬等於多少　員工這回答老闆直搖頭

GD公司推出「AI機器人偶像」　包頭巾大跳〈POWER〉

【碰瓷姐出沒】她喝醉2度撲車翻滾倒地！ 駕駛看傻滿臉問號
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366