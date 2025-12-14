新北U18／兄弟互嘴中進化　二軍安打王游承勛弟弟游子慶猛敲長打

▲新北白游子慶。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽14日在新莊球場進行第3場賽事，新北白以8比3擊敗澳洲昆士蘭。桃猿潛力好手游承勛的弟弟游子慶掃出2支三壘安打，貢獻2分打點，表現亮眼。游承勛本季以全季61支安打拿下中職二軍安打王。

新北白首局就靠張以承敲出2打點二壘安打先馳得點。3局上林宥吉安打發動攻勢，許育傑執行短打形成內野安打，張瑀庭獲得保送攻佔滿壘，張以承高飛犧牲打、羅浩鎧滾地球接連送回分數，游子慶再掃出三壘安打貢獻1分，單局灌進4分，取得6比3領先。

新北白採取投手車輪戰，先發投手高佑杰主投2局無失分，展現穩定開局，但第2、3任投手接連遇到亂流失3分，打亂教練團佈局，郭鎧睿因此多負擔局數，中繼3局飆5K好投穩住局面，曾乙倫最後登板單局連飆3K收尾。新北白也在第6、7局各追加1分，奠定勝基。

總教練王傳家表示，首戰投打仍在調整階段，也讓投手群適應天氣與投球感覺。郭鎧睿雖然帳面上無失分，但用球數達到50球仍不算理想。游子慶單場2支三壘安打表現出色，王傳家透露他是游承勛的弟弟，「守備還算OK，但臂力較弱，目前主要守二壘，現階段還需要多努力，對未來才有幫助，攻擊方面則不太擔心。」

游子慶坦言，早上在學校練習時天氣較冷，身體有點緊繃，觀察澳洲投手後發現「球速不快，剛好有跟到變化球。」談到自身打擊模式，他會依投手類型做調整，「有時會想拉長打，但遇到球速快的投球，就以掌握擊球點為主。」守備方面，他國中時從游擊轉守二壘，至於是否回到游擊，他笑說：「先專心把二壘守好就好。」

與哥哥的互動屬於「互嘴式」激勵，游子慶笑說，「我打不好時，他會突然跟我說：『這樣打就好啦！』」談到身材條件，他坦言哥哥仍佔優勢，「他比我高很多，但身體沒有那麼壯，打擊型態偏短程。」平時有空就會關注哥哥的比賽，也曾到現場觀戰，「會想追隨他進職棒，不管是當對手或隊友都可以。」