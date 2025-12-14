運動雲

新北U18／側投王翾祈7K完投勝！韓國教頭狂讚第一名：我們需要他

▲新竹市王翾祈。（圖／主辦單位提供）

▲新竹市王翾祈。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽14日由新竹市對上韓國京畿道，側投王翾祈繳出102球完投勝的精采表現，率隊以2比1逆轉獲勝，也獲得韓國總教練宋性洙高度評價，直言若放在韓國高中側投中來看，王翾祈是最優秀的投手。

王翾祈首局因觸身球保送讓對方上壘，隨後又遭到連續盜壘，加上隊友發生失誤而失掉1分，新竹市一度陷入落後。直到6局下，新竹市展開反攻，靠著兩次保送與對方游擊手關鍵失誤攻下2分，成功逆轉戰局。

王翾祈完投7局，被敲4支安打，送出4次保送、7次三振。新竹市總教練劉子禾表示，「他今天只能用完美來形容，是我們最穩定的投手，所以第一場就交給他。」他也指出，王翾祈過去在裁判判決或比賽出現狀況時，情緒較容易急躁，但此役已有明顯修正，「直到第七局仍能穩定牽制跑者，這是他在心理層面的進步。」

王翾祈的表現也獲得韓國京畿道總教練宋性洙盛讚，「他是非常棒的投手，我們的投手應該要向他學習。」宋性洙直言，以目前韓國青棒的側投類型來講，王翾祈應該是「第一名」，「不論控球能力或掌控打者節奏，都是我們需要的投手。」隨行翻譯也透露，在王翾祈投球過程中，其他教練團成員也對王翾祈讚不絕口，一直希望他能趕快退場。

談到韓國打者對王翾祈的適應，劉子禾分析，「除了第一棒兩次觸身球外，其餘打者幾乎都被壓制，直球基本上跟不上。到第五局後對方開始鎖定第一顆直球，因此也提醒他在第七局調整配球策略。」

王翾祈則表示，「教練把比賽交給我，我就要扛下來，投給他們打、交給守備處理，避免不必要的保送。」他也提到後段體力下滑、球速下降，因此增加變化球比例，「只要是先發，就會想要完投。」即便隊友發生失誤，他仍保持冷靜，「不需要責怪他們，相信他們會把分數打回來。」

