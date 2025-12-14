運動雲

休3天就開練！韋宏亮有機會想轉先發　訓練師、營養師隨身調整

▲台鋼雄鷹公益棒球訓練營，韋宏亮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鋼雄鷹公益棒球訓練營，韋宏亮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

今年季中選秀狀元韋宏亮剛結束冬季聯盟賽事，例行賽主要擔任後援角色，透過冬盟累積與日、韓打者對決的實戰經驗。韋宏亮在冬盟共8次登板後援，戰績1勝1敗，拿下4次救援成功、1次中繼成功，合計投7.2局，防禦率4.70。

談到冬季聯盟的收穫，韋宏亮表示，「學習日本投手的投球方式，他們在配球與控球上都有值得學習的地方，也會觀察每位投手不同的投球型態。」他進一步分享對打者的觀察，「韓國打者多屬於大棒型，而日本社會人打者則以確實擊球為主，把球打成有效擊球，觀察下來，社會人打者甚至比日職打者還要好。」

韋宏亮坦言，終結者的角色通常設定在最後一局，在冬季聯盟出賽有控管，不會過於頻繁。至於明年自己的角色定位，「我沒有特別想當終結者，有機會的話想轉先發；如果明年還是以中繼、後援為主，就把自己的工作做好。」

迎接生涯首次完整職棒球季，韋宏亮透露，目前已回到母校練球，並在經紀公司安排下由訓練師協助進行重量訓練，「主要以重量訓練和投球機制為主，提升體能與續航力。」儘管休季訓練相當辛苦，他笑說，「休息三天就開始動了，不動真的太無聊，一定要找事做。」他也特別感謝母校鶯歌工商總教練王傳家協助找營養師調整飲食，「教練真的很照顧我。」

談到黃子鵬透過FA轉戰台鋼雄鷹，韋宏亮直言，「撿到寶了！」至於是否希望洋砲魔鷹續留，他也笑說，「當然希望啊！」

關鍵字： 韋宏亮冬季聯盟台鋼雄鷹黃子鵬職棒

