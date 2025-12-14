運動雲

看布朗森轉戰尼克時心中存疑　諾威斯基如今狂讚他的領導力

記者游郁香／綜合報導

紐約尼克強勢挺進 NBA盃冠軍戰，當家一哥布朗森（Jalen Brunson）在準決賽狂轟 40 分後，收到「重量級肯定」，曾與他當過一季隊友的獨行俠傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki）賽後狂讚，「我真的為你感到非常驕傲，很開心看到你現在帶領這支球隊的方式。」

布朗森率尼克擊敗魔術、挺進 NBA盃冠軍戰後，諾威斯基現身《NBA on Prime》賽後節目，高度肯定這位前隊友。他坦言，當年布朗森離開達拉斯、轉戰紐約時，自己其實心中存疑，但如今只剩滿滿驕傲。

▲▼獨行俠傳奇諾威斯基、布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾威斯基肯定布朗森的領袖氣質，直言為前隊友感到驕傲。（圖／達志影像／美聯社）

「當你離開去紐約時，我其實不太確定。」諾威斯基說，「但我真的為你感到非常驕傲。我看過你有多努力，我知道這對你有多重要，也知道你在沒有人注意的時候投入了多少時間……我真的很開心看到你現在帶領這支球隊的方式。」這番話出自一位用超過20 年定義「領袖」價值的傳奇球星之口，格外具有分量。

▲▼尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲布朗森狂轟 40 分率尼克挺進 NBA盃冠軍戰，賽後獲獨行俠傳奇諾威斯基公開背書。（圖／達志影像／美聯社）

尼克此役在第2節打出 38 比 28 的攻勢後，逐步掌控比賽節奏，最終在投籃命中率、罰球與阻攻等關鍵數據全面壓制魔術。全隊投籃命中率高達 61%，5 人得分上雙，布朗森 40 分、8 助攻主宰戰局，阿努諾比（OG Anunoby）挹注 24 分，布里吉斯（Mikal Bridges）與哈特（Josh Hart）也提供穩定火力。

唐斯在這場準決賽出賽 37 分鐘，高效率繳出 29 分、8 籃板、2 助攻、1 抄截與 1 阻攻，賽後他將勝利歸功於整個教練團。NBA 記者西格爾（Brett Siegel）轉述，唐斯談到與總教練布朗（Mike Brown）的合作時說，「他是一個非常親切的人，顯然也很愛笑……我們仍在學習，但能一邊學習一邊贏球，這證明了教練團與休息室裡這群人的努力。」

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

韓國超警戒！韓媒預測鄧愷威可能抗韓　反觀韓國沒有大聯盟投手

「回家退休」無望！　黃蜂沒興趣交易換來CP3保羅

日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」　陳柏清難忘東京巨蛋與超商驚喜

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

大都會補強戰力　2年12億簽下波蘭柯頂替阿隆索

洋基外野補強鎖定長打火力　貝林傑談判停滯、凱普勒成備案人選

吳俊良執教球隊做出關鍵決定　CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

從道奇冠軍功臣到傷後復出　紅雀押寶梅伊盼找回火球年代

