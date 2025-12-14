看布朗森轉戰尼克時心中存疑　諾威斯基如今狂讚他的領導力

"When you left for New York I wasn't sure…I'm super proud of you. I saw how hard you work, how much it means to you, how much time you put in when nobody's watching…I'm so happy the way you're leading this franchise"



記者游郁香／綜合報導

紐約尼克強勢挺進 NBA盃冠軍戰，當家一哥布朗森（Jalen Brunson）在準決賽狂轟 40 分後，收到「重量級肯定」，曾與他當過一季隊友的獨行俠傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki）賽後狂讚，「我真的為你感到非常驕傲，很開心看到你現在帶領這支球隊的方式。」

布朗森率尼克擊敗魔術、挺進 NBA盃冠軍戰後，諾威斯基現身《NBA on Prime》賽後節目，高度肯定這位前隊友。他坦言，當年布朗森離開達拉斯、轉戰紐約時，自己其實心中存疑，但如今只剩滿滿驕傲。

▲諾威斯基肯定布朗森的領袖氣質，直言為前隊友感到驕傲。（圖／達志影像／美聯社）

「當你離開去紐約時，我其實不太確定。」諾威斯基說，「但我真的為你感到非常驕傲。我看過你有多努力，我知道這對你有多重要，也知道你在沒有人注意的時候投入了多少時間……我真的很開心看到你現在帶領這支球隊的方式。」這番話出自一位用超過20 年定義「領袖」價值的傳奇球星之口，格外具有分量。

▲布朗森狂轟 40 分率尼克挺進 NBA盃冠軍戰，賽後獲獨行俠傳奇諾威斯基公開背書。（圖／達志影像／美聯社）

尼克此役在第2節打出 38 比 28 的攻勢後，逐步掌控比賽節奏，最終在投籃命中率、罰球與阻攻等關鍵數據全面壓制魔術。全隊投籃命中率高達 61%，5 人得分上雙，布朗森 40 分、8 助攻主宰戰局，阿努諾比（OG Anunoby）挹注 24 分，布里吉斯（Mikal Bridges）與哈特（Josh Hart）也提供穩定火力。

唐斯在這場準決賽出賽 37 分鐘，高效率繳出 29 分、8 籃板、2 助攻、1 抄截與 1 阻攻，賽後他將勝利歸功於整個教練團。NBA 記者西格爾（Brett Siegel）轉述，唐斯談到與總教練布朗（Mike Brown）的合作時說，「他是一個非常親切的人，顯然也很愛笑……我們仍在學習，但能一邊學習一邊贏球，這證明了教練團與休息室裡這群人的努力。」