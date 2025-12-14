布朗森晃倒對手連4戰轟破30分　尼克主帥：他就是年度MVP

Mike Brown on Jalen Brunson not receiving enough attention for MVP:



“He has not gotten enough credit… I hope to see that more from the national

guys.” https://t.co/y59zQwtIyT pic.twitter.com/0aRenEIHCD — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) December 14, 2025

記者游郁香／綜合報導

紐約尼克在 NBA盃準決賽擊敗奧蘭多魔術，當家一哥布朗森（Jalen Brunson）不僅率隊挺進冠軍戰，更用一記「晃倒人」的後撤步三分引爆全場話題。此役他狂砍 40 分、外帶 8 助攻，賽後總教練布朗（Mike Brown）毫不掩飾力挺，直言布朗森「就該是年度 MVP」。

▲尼克總教練布朗賽後力挺布朗森，直言他就是 MVP 等級球星。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場在拉斯維加斯進行的關鍵戰役，布朗森於第3節最後 1 分鐘化身「腳踝終結者」，連續變向讓魔術後衛布萊克（Anthony Black）跌坐在地，隨後從容砍進後撤步三分，成為比賽最經典的高光畫面之一，也徹底澆熄魔術反撲氣勢。尼克最終以 132 比 120 收下勝利，隊史首度闖進 NBA盃冠軍戰。

布朗森本場 27 投 16 中，攻下 40 分、8 助攻、4 籃板與 1 抄截，連續第 4 戰至少 拿下30 分。唐斯（Karl-Anthony Towns）挹注 29 分、8 籃板，阿努諾比（OG Anunoby）貢獻 24 分，布里吉斯（Mikal Bridges）與哈特（Josh Hart）也提供穩定支援。魔術方面，薩格斯（Jalen Suggs）上半場就轟下 25 分，但第4節因左髖部痠痛退場，成為比賽轉折點。

▲布朗森在NBA盃準決賽晃倒布萊克砍後撤步三分，引爆全場話題。（圖／達志影像／美聯社）

賽後記者會上，尼克主帥布朗一開口就將焦點放在布朗森身上，強調他在 MVP 討論中被嚴重低估，「這正是他的身分，他讓每一個人打球都變得更輕鬆。」布朗更直言，「他沒有得到足夠的肯定……我希望能在全國性的媒體上看到更多這樣的討論。」

尼克近況火燙，戰績來到 18 勝 7 敗，高居東區第 2，布朗森能否延續這波巔峰表現，不僅攸關冠軍歸屬，也勢必讓他的 MVP 聲量持續升溫。