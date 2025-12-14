韓國超警戒！韓媒預測鄧愷威可能抗韓　反觀韓國沒有大聯盟投手

▲鄧愷威 。（圖／舊金山巨人提供）



記者楊舒帆／綜合報導

日前外媒報導鄧愷威有意參加WBC引起話題，韓媒認為鄧愷威加入對中華隊一大助力，甚至可以排在關鍵對韓之戰先發。

鄧愷威有意參加經典賽的消息，韓媒《SPOTV NEWS》也以「韓國拉警報！台灣大聯盟投手恐為『抗韓投手』 反觀我們沒有大聯盟投手」報導。

報導介紹鄧愷威，他在2024年完成大聯盟初登板，成為繼陳偉殷之後，首位站穩先發輪值的大聯盟台灣投手。鄧愷威在2024年出賽4場，2025年則於8場比賽（7場先發）中取得2勝4敗、防禦率6.37，目前仍在競爭巨人隊先發輪值席位。他的四縫線速球均速約93.2英里（約150公里），並能投出滑球、曲球、伸卡球與變速球等多種球路。

同時分析WBC同組局勢，報導指出，「最棘手的對手正是台灣。一旦在台灣戰失利，晉級8強的可能性將大幅降低。10場交手或許韓國能略佔上風，但問題在於，WBC是『一戰定生死』的短期賽事，變數極大，而能否突破對方先發投手將成為關鍵。台灣正準備一張隱藏王牌——效力舊金山巨人的大聯盟投手鄧愷威27歲，被視為『對韓關鍵牌』。」

報導預測，韓國也可能在對台灣之戰派出最強先發投手。包括曾在2023年杭州亞運對台灣投出精彩表現的文東珠（韓華），都可能成為王牌選擇。這場比賽極可能成為「分組第二的生死戰」，一旦輸球，對雙方都將是致命打擊，兩隊的投手調度，勢必成為焦點。

雖然韓媒對鄧愷威有意參賽的消息反應相當大，不過鄧愷威的經紀公司啟程運動行銷在外媒報導曝光後說明，「愷威深知經典賽的重要性，相關參賽安排仍須多方評估後才能做出最適當決定。」