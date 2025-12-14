日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」　陳柏清難忘東京巨蛋與超商驚喜

▲中職陳柏清。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

去年在世界12強賽擊敗日本、首度奪下世界冠軍的中華隊左投陳柏清，近日接受日媒《Full-Count》以「日本便利商店讓人震撼『連這種東西都有賣』擊敗日本的台灣左投大讚」為題專文報導，回顧那段改寫台灣棒球歷史的時刻，也分享奪冠後生活上的轉變，以及在日本比賽與生活的深刻體驗。

效力於中職台鋼雄鷹的陳柏清，是球隊中唯一入選去年12強賽中華隊的球員。陳柏清明顯感受到12強奪冠後人氣上升帶來的改變，他向《Full-Count》透露，「12強賽拿下冠軍後，只要外出就常被要求合照，或聽到『我支持你』的加油聲，和朋友吃飯時也會被注意到，現在還不太習慣，有時候會覺得有點不方便。」他坦言，私生活多少受到影響，但同時也感受到球迷滿滿的支持與熱情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽期間在日本出賽的經驗，同樣讓他留下深刻印象。陳柏清回憶東京巨蛋的氛圍時表示，「日本球迷的應援非常震撼，真的感覺整座球場在晃動，外野的加油聲傳遍全場，大家齊聲應援，那種一體感非常特別。」他也提到，雖然台灣球迷同樣熱情，但日本球場呈現出不同層次的應援文化。

除了球場上的體驗，日本的日常生活也讓他感到新鮮。其中最令他驚訝的，是便利商店的商品種類。「日本便利商店的食物選擇非常多，居然連壽司都有賣，讓我忍不住想『連這種東西都有』。」他笑說自己什麼壽司配料都喜歡，也當然親自買來品嚐。

在眾多美食回憶中，東京巨蛋的咖哩更讓他至今難忘。「我本來就很愛吃咖哩，但在東京巨蛋吃到的那一份，是我目前吃過最好吃的，味道很濃郁，現在還記得。」陳柏清直言，日本的比賽與生活環境，讓他感到相當舒適。

至今已三度造訪日本的他，也期待未來再次前往。「下次想去北海道看雪，也想去日本火腿的主場 ES CON FIELD，北海道的壽司應該也很厲害。」陳柏清最後表示，希望未來能有更多日本球迷關注台灣棒球，「我也希望自己能成為台日棒球交流的橋樑。」