從道奇冠軍功臣到傷後復出　紅雀押寶梅伊盼找回火球年代

▲梅伊（Dustin May）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紅雀隊在自由市場補強投手戰力，根據美媒《ESPN》等報導，28 歲右投達斯汀・梅伊（Dustin May）已與聖路易紅雀達成合約共識，目前僅待體檢通過即可正式簽約。

梅伊是本屆自由球員市場中相對年輕的投手之一，儘管近年傷勢不斷，但仍被多支球隊看好潛力。他曾在2024年7月食道撕裂手術影響出賽，今年復出投出個人生涯新高的 132 又 1/3 局，合計拿下 7 勝 11 敗、防禦率 4.96。

身高 198 公分的梅伊，招牌伸卡球巔峰球速曾達 98 英里，不過手術後因體重驟減影響，球速下滑至約 94.5 英里。隨著身體逐漸恢復，他上季體重從 185 磅回升至約 205 磅，休賽季再增加 15 磅，距離過去比賽體重僅差約 5 磅。

梅伊在 2020 年疫情縮短賽季曾是道奇輪值重要戰力，並隨隊奪下世界大賽冠軍，但隔年接受 Tommy John 手術，之後又多次受到手臂傷勢困擾，本季尾聲也因右手肘神經炎提前關機。

累計 7 個大聯盟賽季，梅伊共出賽投 324 局，防禦率 3.86，送出 297 次三振，被敲 35 轟，滾地球比例達 46.6%。紅雀此番出手，被視為押寶梅伊健康回歸、重返先發輪值的重要布局。

