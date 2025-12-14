運動雲

大都會補強戰力　2年12億簽下波蘭柯頂替阿隆索

▲波蘭柯（Jorge Polanco）。（圖／路透）



記者楊舒帆／綜合報導

紐約大都會在自由市場接連失去終結者迪亞茲（Edwin Diaz）與看板強打阿隆索（Pete Alonso）後，迅速展開補強行動。根據外媒報導，大都會已與內野手波蘭柯（Jorge Polanco）達成共識，雙方簽下 2 年、4,000 萬美元（約新台幣 12.6 億元） 合約，僅待體檢完成即可正式宣布。

美媒《ESPN》報導，現年 32 歲的波蘭柯原本希望能爭取 3 年合約，但市場反應未如預期，最終選擇年均薪資較高的 2 年合約。這份合約 不包含跳脫條款與延遲支付。

大都會預計讓波蘭柯 以一壘手為主、兼任指定打擊，補上阿隆索離隊後留下的空缺，同時也提供內野多功能調度的彈性。波蘭柯生涯初期在雙城以游擊手出發，近兩季效力水手時轉任二壘與指定打擊，不過他尚未在大聯盟層級守過一壘。
大都會棒球事務總裁史登斯（David Stearns）在上季球隊戰績不如預期後，休賽季明確將「提升防守」列為首要目標

他先將外野手尼莫（Brandon Nimmo）交易換回守備評價極高的二壘手賽米恩（Marcus Semien），隨後，又在未報價情況下，目送同樣防守評價不高的阿隆索，以 5 年 1.55 億美元 合約轉投巴爾的摩金鶯。

儘管波蘭柯近年守備能力有所下滑，上季防守失分指標（Outs Above Average）為 -4，但他的打擊火力仍具吸引力。2025 年他為水手出賽 138 場，繳出 打擊率 2 成 65、26 支全壘打、OPS .821 的成績，生涯打擊率為 2 成 63，且已連續 6 個完整球季擊出雙位數全壘打。

目前大都會一壘與指定打擊的其他人選還包括麥克尼爾（Jeff McNeil）與文托斯（Mark Vientos），不過據傳麥克尼爾已被放入交易名單。隨著史登斯持續進行陣容重整，大都會休賽季補強動向仍值得關注。







