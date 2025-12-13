一換一交易！老虎收左投新秀西蒙 藍鳥補強李

▲ Chase Lee。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎與多倫多藍鳥13日完成一筆後援投手交易案；藍鳥從老虎手中換來27歲右投李（Chase Lee），老虎則獲得24歲左投新秀西蒙（Johan Simon），雙方以一換一完成交易。

根據球團消息，老虎此舉主要是為替日前與芬尼根（Kyle Finnegan）達成的兩年合約騰出40人名單空間，雖然底特律原本已有空缺，但球隊預計在安德森（Drew Anderson）的一年合約正式生效後使用，因而必須再清出名額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藍鳥此次補進的李為一名機制獨特的側投後援，球種包括位移幅度明顯的Sweeper、伸卡球與四縫線速球；他在2024年交易大限時從遊騎兵被送往老虎。 李本季共登板32場、投37.1局，繳出防禦率4.10、36次三振，他被擊出7轟，其中5轟來自Sweeper ，不過仍展現積極攻擊好球帶的投球風格。

老虎獲得的左投新秀西蒙近兩年進步顯著，他從多明尼加加入藍鳥體系後，在新人聯盟佛州複合聯盟（FCL）待了3年，本季終於升上完整賽季小聯盟，並一路投至2A。 西蒙本季在三個層級合計31場出賽、71局投球中送出79次三振，防禦率3.42，是典型的伸卡球／滑球型投手，擁有高比例的滾地球能力，深受球探青睞。