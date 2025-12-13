運動雲

加盟記者會亮相背號25號　阿隆索選金鶯「明顯高出一截」

▲Pete Alonso。（圖／翻攝自X／jcalvinmeyer）

▲Pete Alonso。（圖／翻攝自X／jcalvinmeyer）

記者胡冠辰／綜合報導

金鶯13日於Camden Yards為新任一壘手阿隆索（Pete Alonso）舉行加盟記者會，阿隆索日前以5年1億5500萬美元的合約轉戰巴爾的摩，不僅改寫一壘手平均年薪紀錄，也象徵金鶯正式邁入全新篇章。

談到為何在跳脫與大都會的合約後選擇金鶯，阿隆索給出了毫不遲疑的答案，「這真的明顯比其他所有選項都高出一截，」阿隆索說，「這座球場、這座城市、這支球隊、這個組織，所有的一切加在一起，一切就是水到渠成（Everything just clicked）。」

這份合約創下多項里程碑，不僅是一壘手最高平均年薪，同時也是金鶯隊史最高AAV，以及球團歷來第2大的總體投資；金鶯上一次做出如此等級的重磅補強，已是2016年以7年、1億6100萬美元簽下電風扇戴維斯（Chris Davis）。

金鶯棒球營運總裁Mike Elias直言，這不只是一筆單純的簽約；「我們正站在一個全新時代的起點，」Elias表示，「簽下Pete是其中非常重要的一部分，但同時，它也象徵著我們未來要走的方向。」

阿隆索的到來正是金鶯極需的即戰力補強；巴爾的摩上季進攻火力低迷，最終以75勝87敗的戰績在美聯東區墊底。

現年31歲的阿隆索是5屆全明星，在2025年奪下生涯首座國聯銀棒獎；該季他打滿162場比賽，繳出打擊率.272、41支二壘安打、38支全壘打、126分打點、OPS.871的頂級成績。

生涯至今7個大聯盟賽季，阿隆索全數效力大都會，已累積264支全壘打，且過去5個賽季每年至少34轟；「北極熊」同時是2019與2021全壘打大賽冠軍，近4個賽季中有3次獲得國聯MVP票選肯定，並在2024、2025年連續兩季全勤出賽162場。

除了場上表現，阿隆索也以親和、幽默的個性聞名；記者會上，他在扣上新金鶯球衣鈕扣時一度卡關，隨即自嘲：「這比打擊還難。」

MLB官網報導指出，金鶯原本曾向重砲手舒瓦伯（Kyle Schwarber）開出5年、1億5000萬美元的合約，但舒瓦伯最終選擇續留費城人，巴爾的摩才隨即將補強重心轉向阿隆索，並成功出手。

金鶯老闆David Rubenstein更將這筆交易比擬為1966年賽季前引進名人堂球星羅賓森（Frank Robinson）的歷史性時刻，對此阿隆索表示深感榮幸，「結果是那一年我們贏得了世界大賽冠軍，」Rubenstein回憶道，「而且擊敗了一支名為洛杉磯道奇、被外界認為不可戰勝的球隊。」

由於羅賓森的20號背號已被金鶯永久退休，阿隆索新賽季將改穿 25號，以紀念自己在2025年成為人父的重要人生階段。

阿隆索也清楚自己肩負的責任與期待，「對我來說，我討厭不知道自己的上限在哪裡，」他最後說，「這就是我努力的原因，我想成為我所能成為的最好版本，我想成為最好的；所以我會一直追求成長、做出調整、適應環境，並盡我所能在每天的比賽中交出表現。」

